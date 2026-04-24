何啟華肥仔直指193放「悠長假期」 保錡被喝令收聲直認零工作(有片)

ViuTV昨日(23日)於紅磡舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台幾乎總動員出席，惟有傳遭公司「雪藏」的郭嘉駿(193)缺席，ERROR三缺一只有吳保錡、何啟華(阿Dee)及梁業(肥仔)現身受訪。3子保持大暴走自嘲風格，被問到十周年願望時，保錡希望升職加薪，卻被指膚淺，阿Dee「更正」說「加人工升職。」肥仔就希望拍多部十億片，阿Dee反問，「上一部係咩？」肥仔笑指要演殺人犯：「印尼盾都得㗎嘛。」阿Dee接著說：「以為你做印尼盾，我一定做印尼劍，佢(保錡)可以做印尼槍。」保錡繼續延伸話題，指ERROR可拍MARVEL作品做印尼俠，阿Dee無厘頭答道：「你做釐印俠啦，專收釐印費。」

談ERROR合體 問到會否希望像呂爵安(Edan)一樣，翻拍經典日劇《悠長假期》，阿Dee即答道：「我恨呀！公司可能俾另一套《悠長假期》，即係叫你放悠長假期，唔係俾你拍，真係有封信，叫你放悠長假期。」話題扯到缺席的193身上，他續說，「佢就係放緊啦嘛！(肥仔：佢拍緊啦直情！)每日照鏡都上演緊。」問到知否193何時放完假，阿Dee指不知道，肥仔則表示：「快㗎囉，有機會快。」阿Dee續說：「悠長嚟講都夠悠，亦都夠長，都差唔多嘅，我諗可能。」至於ERROR何時再齊人出團Job，他們透露現正部署，做計在下月起周一至周五晚上8時推出的全新1.5小時綜藝直播節目《8 點直樂 Viuriety》，有機會頭炮合體。

阿Dee嚴正執法 問到做直播該如何拿捏尺度，保錡竟說：「做衰咗咪由佢囉。」身為副隊長的阿Dee即喝令他收聲：「你收聲先！你唔好講嘢喇你！每次俾咪你都真係唔對路，真係躁呀，我依家要嚴正執法，隊長！出嚟，你feel到佢個嘴快過個腦你就stop佢。」保錡即問，倘若直播中講錯嘢、講了粗口應該點，阿Dee：「我會話係你講囉，得唔得？其實點會？我哋點會講粗口？我哋專業㗎嘛！我哋依家ERROR好respect，唔會再犯錯，出返嚟就知道。」他再望一望保錡：「係咪咁講？」

「無悔三兄弟」演港版日劇《喜劇開場》 其實「無悔三兄弟」阿Dee與Lokman和Alton亦有參演港版日劇《喜劇開場》，估許今年推出，「既然剪得咁快，即係應該都……個氣勢同埋嗰個拍落嚟嘅餘溫，個感覺，都帶埋入去，一拍完就即刻做後期，而唔係喺度『Dum dum dum』一年，有時冇咗團火，或者用咗第二個感覺去做製作，咁其實出嚟效果好唔同，快有快嘅好，所以我非常之期待。」他呼籲已睇原版的觀眾，到時無論如何先看第一集。當聽到記者叫他「何視帝」時，他自問不敢「封帝」：「係都MIRROR邱視帝（邱士縉）同楊視帝（楊樂文）嗰邊先啦，佢哋幾多作品，好似冇離開過電視機咁， keep住輪住。」保錡指阿Dee拍過《毒舌大狀》和《夜王》，已是「億萬票房男配角」、「二億哥」勁過視帝。肥仔則表示未有劇集，但估計會參與《公司！我要打Pickleball》節目。