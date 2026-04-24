夜王｜黃子華珍藏打火機贈導演 集氣票房破《毒舌》爆BL金句：要舔到盡(有片)

《 夜王》票房大賣，上星期推出導演版，吸引不少觀眾再入場二刷，截至昨晚(23日)晚上8點，累積票房逾1.12億(1億1,242萬)，大有可能打倒昨日的我，票房超越吳煒倫導演率領的原班底前作《毒舌大狀》。男主角黃子華昨晚在尖東舉行的慶功宴上，帶領一眾演員做「破舌」動作，並向導演吳煒倫送贈珍藏版打火機，以及一支入氣，取其打氣意思，齊齊集氣取代《毒舌》(1.15億)，成為香港華語票房榜第三位

重新定義BL

慶功宴上，黃子華突然拿出私人珍藏打火機，他指出跟《 夜王》戲中的打火機屬同年代，不過拍戲用道具版，「呢個打火機係啲細叔伯送畀我，而家送畀導演，仲有一樽Gas，取其意為導演打氣，票房要過《毒舌大狀》。」問到導演送甚麼作回禮時，子華即搶白道，「我謀住佢件T-裇，寫住『你啱』兩個字。好好用呀，一同人嗌交就畀佢睇，你啱！」

問到導演可會原班人馬再拍新題材，他就笑言要等靈感。談到子華神和何啟華(阿Dee)「撞衫」穿同款外套，兩人擺BL甫士拍照，問到可會拍BL題材時，導演笑言：「要睇吓大家去到幾盡，唔盡又唔好睇。」子華聞言即爆金句：「BL即係Big Lam(舔)，要舔到盡。」他又指今日「V姐」Sammi和出爐影后廖子妤均缺席，問到可會趁Sammi在啟德主場館開show時，齊齊上台補「慶功」時，子華笑言：「咁就真係BL(Big 舔)！」