魏浚笙28歲生日孤獨慶祝 直言與女友已達「老夫老妻」境界

魏浚笙（Jeffrey）昨日（23日）迎來28歲生日，他與天后容祖兒一同現身國際名牌BALENCIAGA新店開幕盛典。工作恰逢生日，可謂雙喜臨門，品牌亦非常有心，在他抵達現場時即送上朱古力蛋糕，而容祖兒在合照期間，也親切地向他送上祝福。

趕工新歌

提到生日願望，Jeffrey笑言最重要是有工開。而即將於本月30日推出全新歌曲的他，這次MV更由女友Evelyn親自操刀執導，由於後期剪接進入最後衝刺階段，Evelyn昨晚需埋頭趕工，令二人無法撐枱腳慶祝，Jeffrey大方透露自己打算獨自去買晚餐，笑稱做個「孤獨美食家」，並強調與女友早已是「老夫老妻」的相處模式。