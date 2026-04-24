穿PRADA的惡魔2｜梅姨孖安妮夏菲維殺上小薯茄講爛gag 出爐影后廖子妤留言嗌「大癲」

《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）兩位時尚女王梅麗史翠普（Meryl Streep）和安妮夏菲維（Anne Hathaway），近日殺上香港網絡平台小薯茄玩經典的「雪櫃冷笑話」！率先登場的是梅麗史翠普，她講了一個時裝永不迷路的小故事，其後安妮夏菲維也一同挑戰，講了一個數牛牛的食字爛Gag。結果兩條不足15秒的短片，分別在IG上載一日，合共錄得超過130萬次瀏覽人次，十分誇張。

史上最大卡士

今次小薯茄的麗英與朱Mic獲邀親身飛到日本採訪，由梅姨及安妮大講「雪櫃冷笑話」，除了柯煒林、MIRROR成員呂爵安（Edan）、鍾雪瑩、劍神張家朗等人都齊齊like爆之外，麗英在電影《夜王》中的拍檔、應屆出爐金像影后廖子妤（Fish）更即時轉發，她還留言大叫：「大癲！大大大癲！！！」就連導演何爵天及陳詠燊都狂讚，認為是史上最大卡士。

除了將「雪櫃冷笑話」升上另一高度之外，麗英、朱Mic更會身穿《穿PRADA的惡魔》那件經典鬆身天藍色同款毛衣，向梅麗史翠普與安妮夏菲維進行大迫供，之前兩人貼出與梅姨與安妮的合照，已勁吸甘比及「V姐」鄭秀文（Sammi）留言俾like，獨家訪問片段即將曝光。