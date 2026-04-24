Jackson王嘉爾發40多度高燒奔波巡演 相差11個鐘時差準時視像賀媽咪生日

一家人感情深厚

Jackson在全球影響力有增無減，他更是出名的孝順仔，昨日他以視頻隔空準時祝福媽媽生日快樂，而媽咪亦有出po為身在海外開show的寶貝仔打氣，Jackson媽寫：「在地球另一端的兒子，正馬不停蹄地趕行程，一周內輾轉不同國家的四個城市的高密度巡演…發著40多度的高燒，仍咬牙堅持來回顛簸奔波… 心痛！心疼的媽咪，在大洋彼岸時刻揪著一顆心，只盼著你能忙裡偷閒得到一點喘息的機會，希望不會太多的被人打擾了你僅有的那一點點休息時間，好好吃點好吃又有營養的食物，不會影響體重的，放心，好好照顧好自己、愛惜自己…沒想到的是，隔著整整11個小時的時差，你竟然準時在零點零分撥通了我的視頻電話，送來了這世上最貼心、最溫柔的零點祝福與驚喜…感謝你媽咪的心肝寶貝。你送來的何止是一個遠洋視頻祝福啊，你送來的是天下父母辛勞一生後，最期盼的那份牽掛與心安…這份溫暖足夠讓我珍藏一輩」，可見一家人感情深厚，獲網民及fans大讚感動。