陳俞希噴血寫真放化妝間ZPOT唔敢睇？ 強尼喜聞李佳芯演《悠長假期》望搲角色合作(有片)

ViuTV開台十周年，日前於紅磡舉行《ViuTV 10周年午宴》，陳俞希(Hailey)、強尼、駱振偉(Thor)、黃奕晨、陳安立、和陳子豐6位「開台元老」齊齊受訪話當事。當被問到對公司有何訴求時，強尼率先提到「一姐」Hailey2009年𡃁模寫真一事，他自爆，「我有時都會都會攞返Hailey以前本寫真集出嚟再嗒返！」故此希望公司能為Hailey推出全新寫真集，5位男士談起寫真的回憶，一發不可收捨，毫無還擊之力的Hailey惟有順應要求，爭取開拍15集的真人騷，紀錄她再拍寫真的過程。

強尼遲來先上岸

強尼強調自己是6大元老中資歷最淺的一位，因遲3個月入公司，可說是「遲來先上岸」，陳子豐從nowTV開始計已效力公司15年，雖未有機會攞「長期服務獎」，但面對才20歲左右的ZPOT，自言不得不認老。談到向公司提出10周年訴求，強尼率表態，希望公司出錢幫ViuTV一姐推出寫真集。話說Hailey於2009年𡃁模熱潮期間，曾組成「8模少女」，以Hailey C.之名推出寫真集，當年索爆的Hailey更有「周秀娜師妹」之稱。強尼直言，「我有時都會攞返Hailey以前本寫真集出嚟再嗒返！而家真係靚過嗰陣時！我私心希望公司出錢幫而家嘅Hailey出一本，我覺得真心，震撼整個香港娛樂圈之外，我認為真係好睇！」不過Thor就取笑強尼的珍藏寫真，「可能已打唔開，硬晒本嘢！」陳子豐笑言：「黐住咗！」陳安立就接力爆料，「好得近日喺公司化妝間見到Hailey的寫真集！」強尼爆笑搶白，「俾ZPOT佢哋睇呀！『同你差唔多年紀呀嗰陣時！』我哋睇已經冇反應，佢哋會『嘩……』！」黃奕晨續道：「呢啲先至係女人！」Hailey難為情地掩面而笑。

被師妹問：原來你拍過呢啲 陳安立就再爆料，指近日在公司化妝間見到Hailey的寫真集，Thor爆seed道：「佢以前係派架！佢送我都唔敢收，擺邊呀？」Hailey澄清不是周街派，收到是榮幸，陳子豐就投拆冇收過，不料Hailey反問：「我俾返你，屋企仲有大把。」她自爆，「有一日拍嘢，唔喺公司㗎，有個同事攞出嚟，跟住Alice(許寶恆)話『原來你拍過呢啲㗎？』等我睇吓先！」眾人即大感不滿：「咩呢啲呀！」Hailey指Alice年紀太細冇睇過，但Thor續道：「個尺度對你嚟講好普通咋嘛，你呢個年代再影就唔止呢個尺度啦，普通一張相同嗰時都差唔多！」陳子豐再補飛：「以前八個一本，依家一個一本！」黃奕晨再道：「一個人出八本！」Hailey笑到冇氣，「咁我爭取一個真人騷，就係講我點拍寫真！真擊拍攝實況！10集我都唔拍呀，要15集！希望到時喺LED mon度播，全公司一齊睇。(記者笑張：整張對比圖？）對比就唔好喇，骨膠原流失。」

金像獎同場勾回憶 不料，強尼突然慨嘆：「有啲嘢做唔返！」眾人嘩然，他解釋當初加入ViuTV，首個節目是《對不起，標籤你》(與火火合作)，近日忽然興起翻看，「做唔返，我覺得嗰啲係……唔係技巧做唔返，嗰時我哋攞好真實嘅情感去經歷真人show，而家我哋話拍返真人show，觀眾都唔信，話你哋有稿，就算我哋幾搏命出去拍真人show都冇用，但係我覺得係珍貴，而家覺得係冇可能複製，所以點解我覺得寫真可以複製呢？真人show就唔得，嗰時《SE7EN》都有血有淚！」Thor與黃奕晨亦感嘆現時不能再像10年前毅行，因膝頭已損毀。

讚李佳芯與山口智子有得揮 談到日前強尼在金像獎紅地氈，與李佳芯(Ali)同框，令不少觀眾的記憶返來，憶起兩人在有線電視合作《空間大改造》的片段。強尼就以轉校作比喻，「我唔知佢而家依轉算唔算轉校，喺紅地氈見返佢對我嚟講我哋都開心，隔咗咁多年，但係我哋中間有見面。其實我哋有聚會嘅，但係嗰時我哋唔會成日post出嚟咋嘛，費事啦。知道佢拍呢套嘢(港版《悠長假期》)嘅時候，我就『咦？聽講你拍喎！』佢就話『係咩？』佢都唔係好Firm咁講，睇吓我有冇機會搲個角色做吓，喺佢身邊行過吓，做佢僕人嗰啲。」問到李佳芯與山口智子是否相似，強尼認為港日文化設訂大不同：「佢哋雖然都有姊弟戀，但係佢就再初出茅廬啲個感覺，我覺得呢個肯定係一個香港版本，因為成個set up會有啲唔同嘅，但係我覺得Ali就算而家，同當年嘅山口智子都有得揮，有得揮㗎！」

睇Hailey寫真 擔心太激動 ZPOT、范卓賢(Jacky Fan)和王偉俊(Teller)被問到可看過Hailey的寫真，眾人大感希奇，Gordon表示：「陣間問強尼攞嚟睇。」年紀最細的Marcus則擰頭婉拒，Jacky急忙補充，「因為我們係專業藝人，驚太激動，影響工作。」問到可想跟師兄Edan翻拍外來劇集時，Dave率先表態，想演《那些年，我們一起追的女孩》裡的柯震東，Bosco Kwan就想拍旅遊節目，Jacky Fan就想主持飲食節目，順道可「自肥」下廚，「如果我冇做歌手，我應該會學廚，廚藝係OK，獲認可的。」Teller就想往外地拍MV，牛牛就想拍劇和極限運動，面紅紅表示想與偶像姜濤合作。Ian Hannz就希望能與外國藝人合作，拓展ZPOT的音樂版圖。

ZPOT隊長Alvin因考DSE缺席，剛完成DSE考試的Marcus，被問到表現如何時，一臉靦腆：「DSE始終係人生一部份，都係要盡力完成嘅。」他認為成績對得住自己就夠。他又指考試當日聽到Bosco在電台勉勵考生，非常窩心。

