十大中文金曲｜康堤認戀網球一哥黃澤林 父親Eason做媒人撮合姻緣

康堤獲頒最有前途新人金獎，頒獎禮後大方認戀網球一哥黃澤林。 (娛樂組攝)

香港電台「第47屆十大中文金曲」頒獎音樂會星期五（24日）假東九文化中心劇院舉行，今年華納唱片成績不俗，雖然MC張天賦缺席仍獲得四項殊榮，同門的Gareth.T湯令山去年大熱作《用背脊唱情歌》更成為全球華人至尊金曲獎。

今年十位優秀流行歌手大獎得主分別是MC、Gareth.T、Gin Lee李幸倪、YT周殷延、林家謙、泳兒、陳柏宇、雲浩影、馮允謙及衛蘭。21歲華納小師妹陳康堤（Constance）勇奪最有前途新人獎金獎，其大師兄洪嘉豪亦獲得CASH最佳創作歌手獎銅獎。