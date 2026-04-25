十大中文金曲｜康堤認戀網球一哥黃澤林 父親Eason做媒人撮合姻緣

香港電台「第47屆十大中文金曲」頒獎音樂會星期五（24日）假東九文化中心劇院舉行，今年華納唱片成績不俗，雖然MC張天賦缺席仍獲得四項殊榮，同門的Gareth.T湯令山去年大熱作《用背脊唱情歌》更成為全球華人至尊金曲獎。
今年十位優秀流行歌手大獎得主分別是MC、Gareth.T、Gin Lee李幸倪、YT周殷延、林家謙、泳兒、陳柏宇、雲浩影、馮允謙及衛蘭。21歲華納小師妹陳康堤（Constance）勇奪最有前途新人獎金獎，其大師兄洪嘉豪亦獲得CASH最佳創作歌手獎銅獎。
頒獎禮結束後，康堤、Gareth.T、洪嘉豪一同接受訪問。繼成為叱咤生力軍金獎後，康堤再獲最有前途新人金獎，她以一貫燦爛笑容受訪，透露自己的新人獎會放在客廳，爸爸陳奕迅（Eason）亦會得閒望幾眼，問到網上傳出她跟Eason將首度父女檔亮相浙江衛視全新音樂節目《國粵無雙》，康堤開否認會父女檔出演內地節目，對消息毫不知情。
去年10月，康堤突然在IG宣布與日本混血模特兒男友Shou Honda已經分手，今年2月即傳出在Eason介紹下，康堤認識同齡的網球一哥黃澤林，並火速發展成情侶。一直未有回應戀情的康堤，受訪時終肯大方認愛，當問到今次獲獎男友是否有立即傳短訊恭喜，她帶點尷尬地甜絲絲答：「….有！(咁講咩？)都係，你好叻。」今年初起，康堤被發現不止一次陪Eason入場睇波觀賞黃澤林的賽事，當黃澤林贏波時，康堤更興奮地舉機拍下。康堤承認是經爸爸介紹認識黃澤林，她笑指自己對象的確均是由父母介紹。