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娛樂
出版：2026-Apr-25 12:01
更新：2026-Apr-25 12:01

Lucas黃旭熙約滿韓國SM娛樂登熱搜 粉絲關注動向傳返回長大地沙田打工？

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黃旭熙與他所屬的韓國SM事務所先後發聲明，宣布8年合約屆滿，不再續約，正式分道揚鑣！

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韓團NCT出身的香港成員Lucas（黃旭熙），2021年被爆桃色醜聞，形象跌至谷底，他與所屬的韓國SM娛樂昨日（4月24日）先後發表聲明，宣布雙方的八年合約屆滿，決定分道揚鑣，不再續約，消息一出，「黃旭熙 可以爆料嗎」即成為微博熱搜冠軍。

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聲勢大不如前

Lucas於2018年在韓國出道後憑顏值爆紅，翌年加盟浙江衛視的大陸版《Running Man》綜藝節目《奔跑吧》，成為該節目第三季常駐嘉賓。不過在2021年8月，Lucas接連爆出食軟飯及騙女粉絲上床等醜聞後，立即遭所屬公司SM娛樂放入雪櫃，形象跌至谷底，他公開認錯後一度消失於幕前，2023年終退出組合NCT及他原本所屬的小分隊WayV（威神V）。2014年其後以Solo歌手身份推出個人單曲《Renegade》復出，近年轉戰台灣拍劇，亦活躍社交媒體，然而聲勢已大不如前。

身高183cm的黃旭熙來自香港，擁有港泰血統，入行前跟家人居於沙田，昨日有關他約滿SM娛樂一事熱爆Threads及X等社文媒體，大家亦關注他今後去向，有本地網民出post指Lucas開始在沙田的米線店打工，還附上一張AI圖，有fans就回顧他年前重返沙田到該店食中辣小米線的影片，並期待他重返幕前公布最新動向。

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