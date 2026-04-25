羅志祥一個原因改藝名「小豬」 曾因肥胖遭同學欺凌用圓規𠝹大髀留疤至今

小豬除了分享快將在香港再開紅館騷的感受，並透露小時候被欺凌、以及近年患上抑鬱症的過程，更會解釋點解叫「小豬」，以及鮮為人知的花名，製作組更請來由粉絲變成朋友的葉泓聲（Gordon），分享與小豬的淵源，內容相當精彩。於鏡頭前不停搞笑、總是帶歡樂給觀眾的小豬，原來小時候過得不如意。當時他因身形肥胖，成為霸凌者的欺負對象，除了被改花名「小豬」和「黑豬」外，還試過被同學箍頸、剪頭髮，更嚴重是曾有同學用圓規𠝹傷他大髀。小豬坦言當時沒有人為他出頭，惟有努力減肥和增強自己，不再被人欺負。既然花名「小豬」曾是黑歷史，為何小豬之後又會將「它」變成藝名，小豬亦會在節目親自揭曉答案，原因是和他入行初期的老闆有關。

固定日覆 20 位粉絲留言

小豬又透露每天都會回覆20位粉絲留言，並會優先處理有心事或患抑鬱的粉絲，他透露原因可能是和自己曾因患抑鬱有關：「因為我也跟他們一樣，所以我懂他們的心情。」小豬透露最初有食藥治療抑鬱，但因副作用影響工作效率，故決定用另一種方法對抗病情，說完他與王鎮泉都哈哈大笑。

《一周星星》這次揭露了小豬最後的「Me Time」時間竟是「大便」，王鎮泉笑問是否乘機冥想，小豬竟認真回答：「大便不會冥想，大便要用力。」又笑言上大號時最愛做一件事，又謂自己大便時有一個壞習慣，並擔心會因而生痔瘡。節目還找來了曾於《福祿壽訓練學院》中因扮小豬跳舞而贏取關注的Gordon，當時小豬除親自在社交平台為Gordon打氣，更因及後與對方在日本相遇而成為網友。為了考驗Gordon的忠粉度，製作組出了關於小豬日常習慣的三個問題，要Gordon分辨真偽。同時，節目組還找來了26年前曾與小豬合作劇集《新梁山伯祝英台》的梁小冰，分享昔日拍劇趣事。小冰笑指當時20歲出頭的小豬，很愛在她背對白時在她旁邊不停講笑、唱歌及跳舞，十分百厭。