79歲蕭芳芳激罕露面 驚喜現身首映禮獲全場亮手機燈細細聲歡迎 (有片)

在《撞到正》4K數碼修復版全球首映上，年屆 79歲的蕭芳芳在電影開場前驚喜站台，由於她近年已甚少公開露面，故當她一出場全場觀眾即鼓掌歡迎，惟芳芳姐雙耳聽力接近完全失聰，劉天蘭貼心地提醒觀眾：「唔好拍手掌，聲浪會令芳芳姐返去暈兩個禮拜，用燈光同愛心去歡迎。」呼籲大家不要拍手，全場改而亮起手機燈。當蕭芳芳在燈海代替掌聲下登場時，她搞笑說：「好多謝你哋唔鼓掌。」蕭芳芳感激一眾老朋友，並逐一送上飛吻，她更哽咽表示：「我今日覺得好幸福、好幸福！因為，我講唔出⋯因為46年前，我哋拍呢套戲，今日有機會喺呢度做首映禮，要多謝楊凡導演，因為楊凡導演關係先有呢個機會，多謝香港電影資料館修復呢套戲，我諗修復咗之後會好好睇。」多謝完一輪，她笑言：「好似套戲得咗獎咁！」在影大合照之前，蕭芳芳說：「仲有最後一句，我祝大家身體健康、我祝大家身體健康，日日都快樂！」其實，蕭芳芳當年一心想改變香港影壇只是男性天下的一面倒風氣，才有意組織幕後全女班底，結果《撞到正》成功揚威海外，亦分別於2005年獲香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一、2010年獲台北金馬影展執行委員會票選為「影史百大華語電影」之一、2011年被香港電影資料館推選為「百部不可不看的香港電影」之一。