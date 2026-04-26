龜梨和也26年後再踏香港舞台 見面會挑戰麻雀甩牌冇難度

龜梨和也日前首度在香港舉行個人粉絲見面會《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》；繼2月曼谷站後，香港作為巡迴的第二站，對龜梨和也及一眾樂迷而言均意義重大。

龜梨和也首個個人亞洲巡迴見面會以「TALK to ME」為主題，當晚他在旺角麥花臣場館近距離見面，率先以一襲搶眼全黑套裝型帥登場，先以一曲《Truth》揭開序幕，隨後以苦練多時的廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係龜梨和也，多多指教。」台下粉絲尖叫聲不絕，大叫「Kame」。席間他不時跟台下粉絲深情對話，流露對粉絲的念掛，龜梨坦言對上一次來港已經是26年前，還是新人時期跟前輩KinKi Kids工作，如今能以個人身份來港開騷感到非常開心。他更笑稱見粉絲是件很幸福的事，為此特別預先敷面膜護膚，並期盼下次能以正式演唱會形式再與大家見面。

見面會設有提問環節與互動遊戲，龜梨更罕有公開手機裡的趣味生活私照，包括未上映的電影幕後花絮、曼谷演出期間在酒店的浸浴照，以及跟愛犬的親密互動片段等，同時又大爆自己 12 歲起便迷上焗桑拿，又反問粉絲香港哪裡有高爾夫球場，邀請大家一起切磋。在品嚐美食環節中，他不慎將香港著名小食蛋撻誤讀成「蛋登」，隨即笑指發音與日本電視節目完結時的音樂很相似，引發全場大笑。隨後他接連挑戰麻雀及舞獅，不僅成功「甩牌」展示出「龜梨和也香港」字樣，更親自操縱獅頭擺出眨眼及側頭等動作，跟台下觀眾不停互動。

龜梨和也亦有獻唱多首歌曲，他更驚喜表演招牌後空翻，掀起全場高潮。為了首個香港個人騷，他精心準備了多個環節，包括送出5件有他親筆簽名的精美T恤，更走下台親自把最後一件簽名 T恤送給幸運粉絲，當收到由偶像親手送贈的禮物後，這位女粉絲激動得淚流滿面，十分感動。在其中一環與粉絲答問環節中，多位被抽中跟龜梨對話，其中一位女歌迷揚言由對方出道至今一直追隨，當晚被挑選說出內心感受一時激動落淚，暖心的龜梨和也馬上向台下的歌迷遞上紙巾，非常細心。龜梨也有不少男忠粉，其中一位被抽中的男歌迷表現十分興奮，即場向偶像示愛，坦言喜歡對方廿多年，一直期盼對方來港見面，所以今次見到面很感動，希望偶像多些來港開騷，龜梨即場回應男粉心意，不停說「多謝」、「唔該」及「多謝大家」，亦作狀將這份心意放入口，示意粉絲會記在心中。

此外，龜梨發表新動向，最近推出全新單曲《Diamond》更即場清唱一小段送予歌迷，呼籲樂迷多多支持，亦宣布即將展開由7月至12月分別在大阪、名古屋、廣島、仙台、札幌、福岡及東京共七站的「KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-」，希望歌迷集氣，期待可以來港開騷再跟大家見面。見面會在粉絲熱情Encore吶喊下，龜梨和也重返舞台獻唱再展歌喉，最後更唱出經典名曲《青春Amigo》，並開放給全場歌迷拍照。他真摯地感謝每一位粉絲長久以來的支持和等待，並感性表示：「期待了20年，終於能在自己的舞台唱出《青春Amigo》。」為香港見面會劃上完美句號。