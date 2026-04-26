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娛樂
出版：2026-Apr-26 13:30
更新：2026-Apr-26 13:30

余香凝陪女兒留家見證契媽廖子妤封后 感動到眼濕濕

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星級嘉賓余香凝出席協康會慈善獎券義賣啟動禮活動。

余香凝出席協康會慈善獎券義賣啟動禮活動。

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余香凝昨日(25日)現身將軍澳出席慈善活動，義賣獎券為特殊需要兒童及其家人送上鼓勵與祝福，她平日亦會以身作則，帶大女一起參與慈善活動。談到好姊妹廖子妤(Fish)獲封金像影后，Jennifer雖沒有在現場見證，但陪同女兒在家中看電視直播，亦感動到眼濕濕，她直言自女兒出世後，通常只能睇電視直播頒獎禮，「我知道Fish契媽今年一定會攞到，所以就應承阿女，陪佢喺電視機睇契媽攞獎。」至於如何跟Fish慶祝，她笑言相信Fish封后後必定更忙，稍後會相約食飯慶祝，但最希望是一起去外國旅行慶祝。

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IMG 9656 星級嘉賓余香凝出席協康會慈善獎券義賣啟動禮活動 學童帶來活力十足的舞蹈表演 WhatsApp Image 2026 04 19 at 10.48.52 PM WhatsApp Image 2026 04 19 at 10.35.49 PM

讚大女好有母愛

曾拍攝SEN題材電影《非同凡響》的Jennifer，曾親身與SEN學童相處：「我體會到每位SEN人士都有自己獨特的才能，雖然他們展現的方式不一樣，但只要我們用心去發現，並給予適當的機會，他們都可以在自己擅長的領域發光發亮。」作為一對子女的母親，又要兼顧演藝事業，Jennifer深明照顧者的壓力：「父母有時過度專注於小朋友，而忽略了自己。」當有工作在身，她感恩家人輪流幫忙照顧，但最有考驗是如何令小朋友不覺父母偏心。她表示一對子女相處融洽，較少爭寵，「因為姐姐好錫弟弟，大女好有母愛，有時好似媽媽咁去照顧細佬，反而我細個真係成日會同阿妹打交。」

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