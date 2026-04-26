沈殷怡孖徐㴓喬30過後組女團 遠赴韓國向女團偷師

沈殷怡孖徐㴓喬組成限定女團PAWS 。

沈殷怡(Shirley)與徐㴓喬(Asha)主持過不少節目，亦拍過不少劇集，兩人跨過女人三十關口毅然走出舒適圈，組成限定女團PAWS，以百日時間挑戰極限，追逐心底的女團夢。明天(27日)首播的ViuTV全新實況娛樂節目《百日女團》(PAWS to Go)，紀錄兩人堅持在繁忙日程中練歌學舞，更遠赴偶像之都韓國接受高強度特訓。

Shirley與Asha將會在節目內組成限定女團，由於二人對唱跳實力信心近乎為零，節目組第一站便安排她們親赴韓國——女團夢想國，向現役女團「取經」，節目組特意邀請OH MY GIRL師妹團USPEER到節目分享。作為青春代表，USPEER於2025年出道，平均年齡僅17.5歲，雖然年紀輕輕，但實力不容忽視。 Shirley與Asha更即場考考隊中實力的主唱Sian，請她清唱一段，結果Sian的唱功令二人大為震驚。

其後，Shirley與Asha再探訪風格更型格、帶點叛逆感的地下女團MIDNIGHT SYNDROME。二人認為她們的舞台表現相當熱血，而且粉絲互動感十足，無論台下觀眾多與少，成員的投入感都始終不減，Shirley與Asha最後更化身小粉絲與成員互動拍照，玩得相當投入。