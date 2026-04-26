黎諾懿自爆被「小春雞」質問：唔俾飽飯我食 李佳獲幼子送手繪畫超窩心

黎諾懿昨日(25日)聯同李佳及幼子培明出席慈善活動開幕禮，諾懿分享育兒經，自爆被快將9歲的「小春雞」質問，「點解唔畀飽飯我食？」作為父母，他直言也試過小朋友不肯吃飯，語重心長分享：「其實可以適當地『狠心』啲收起食物，等佢真係感受到肚餓，再慢慢教佢咩係『飢餓』，因為單靠講，小朋友未必明白，要畀佢親身感受。」

「暖男爸爸」黎諾懿他指大仔「小春雞」正值發育期，食量驚人，曾試過入快餐店一口氣食兩個餐：「我會同佢講唔可以一次過食太多，對個胃唔好，而且唔可以浪費食物。」豈料兒子竟反問：「你做爸爸點解唔俾飽飯我食？」場面爆笑。不過，他亦藉此教導兒子要「食完先再叫」，並謂：「有時佢食完後覺得飽，就會自己話留返下次先食。」讓他逐步建立節制及珍惜食物的習慣。 他認為透過親身體驗，小朋友更易領會珍惜食物的重要，故此會帶兒子參加種植活動，「我會教佢種菜，等佢知道天氣、環境都會影響收成，農夫其實好辛苦，唔係你想種就一定有收穫。」。

李佳與幼子培明一同出席活動，希望透過實際行動讓小朋友明白「食得飽、有清潔水飲唔係必然。 」她強調身教的重要性，「要知道我哋唔只幫一位小朋友，而係幫到一個社區，帶仔仔從小一同了解更多，等佢大個有能力，就會傳承呢個幫助人嘅力量。」幼子培明表現乖巧，即場分享惜食貼士：「唔好叫太多食物，食完先再買！」他參與工作坊親手畫了幅畫送媽咪，獲讚貼心小暖男。