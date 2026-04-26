大象的告別式2｜Jeremy李駿傑首演舞台劇自帶暖男感 強尼獲封「九龍灣孔劉」

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)首次演出舞台劇，昨日(25日)與強尼和黃靖程(小龍)出席音樂劇《大象的告別式2.0》記者會。劇目執導第三度公演，Jeremy接捧隊友陳瑞輝(Frankie)演男主角陳朗，他直言是要兼顧唱歌、走位，實是一項大挑戰，曾擔心難以應付，幸好舞台劇有足夠時間排練準備，「我係一個好需要準備嘅人。」當然亦有向Frankie取經，他與強尼笑言，Frankie參演《小男人周記》5月加開10場，已升呢做「前輩」。Jeremy表示現正為新歌錄演，曲風和主題反差較大，希望在音樂劇公演前推出，以免影響舞台劇形象。

Jeremy獲讚「穩定先生」 《大象的告別式2.0》由鄧偉傑執導，許晉邦編劇，強尼、黃靖程和馮志佑繼續參演，將於6月12日假座東九文化中心劇院開鑼，暫定9場。男主角則由2019年的陳康、2023年的Frankie，到今年交由Jeremy接力，人物設定及歌單均有所調整。身兼出品人、藝術總監和女主角的黃靖程大讚Jeremy為角色贈添暖男感覺，「因為佢本身個人係好caring，我從來冇諗過呢個角色係暖男嚟嘅……」強尼就對Jeremy信心十足，他憶述從《全民造星》開始，已覺Jeremy做任何表演都能帶出獨特感覺，「我哋叫佢做『穩定先生』。呢個印象由8年前已經有，佢可以fit into唔同嘅嘢；到佢MIRROR單飛之後，佢演繹嘅嘢再闊啲，所以今次做呢個角色，佢一定有自己嘅style，」

強尼難忘演到情緒崩潰 強尼再度演為逝者尋找失落碎片的DR. Cheung，黃靖程自言是「大叔控」，在她眼中的強尼與孔劉同等級，Jeremy聞言即大力吹奏，「嘩！孔劉呀！新朵呀！」眾人即封他為「ViuTV孔劉」，強尼自言不敢當，「最多只係九龍灣啫！」強尼憶述2023年前一口氣演14場，坦言演到情緒崩潰，「覺得我就嚟死喇！每晚咁樣『攞』一次出嚟呢，好虛脫。做完之後真係想死。」相隔兩年多，強尼笑言多看不同舞台劇，相信再站台演相同劇目，會有多一層體驗。Jeremy就爆料指強尼今次的服飾，將帶來視覺衝擊，更引人遐想，強尼自言感嘩然，「我有話可唔可以再多啲(布)？意識上可以再大膽啲！」

另外，Anson Lo日前在「ViuTV十周年午宴」上，大方回應澳門騷下體現形，並解釋因地心吸力影響，有網民cap圖指Jeremy和身邊兄弟不禁偷笑，他解釋「我純粹係：『哦，原來可以咁樣答嘅！』』他坦言學到嘢，深表欣賞：「一個咁學術性嘅問題，都應該有一個學術性嘅答法。」