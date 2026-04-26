華莎@MAMAMOO首度現身馬場獻唱 想欣賞香港夜景

韓國女團MAMAM00成員華莎(HWASA)今日（26日）首度現身沙田馬場演繹多首大熱代表作，包括《TWIT》、《So Cute》和《Good Goodbye》。HWASA接受大會訪問被問到第一次踏入沙田馬場的感覺，她表示：「其實我都係第一次嚟馬場，都唔知道環境係點樣，今次都觀摩到好多嘢！」

談及首次於馬場表演感受，她分享：「我今日呢一身打扮已經表現嚟到馬場好似騎馬咁，我揀呢首歌歌曲係幾時都想俾Fans睇到舞台好勁嘅一面。」至於MAMAMOO出道以來獲得不少獎項和冠軍成績，對於冠軍或獎項有什麼看法，她直言：「唔會太在意得到冠軍會點，比較係平常心去對有冇贏到冠軍呢件事！」