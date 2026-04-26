華莎@MAMAMOO首度現身馬場獻唱 想欣賞香港夜景

韓國女團MAMAM00成員華莎(HWASA)今日（26日）首度現身沙田馬場演繹多首大熱代表作，包括《TWIT》、《So Cute》和《Good Goodbye》。HWASA接受大會訪問被問到第一次踏入沙田馬場的感覺，她表示：「其實我都係第一次嚟馬場，都唔知道環境係點樣，今次都觀摩到好多嘢！」
談及首次於馬場表演感受，她分享：「我今日呢一身打扮已經表現嚟到馬場好似騎馬咁，我揀呢首歌歌曲係幾時都想俾Fans睇到舞台好勁嘅一面。」至於MAMAMOO出道以來獲得不少獎項和冠軍成績，對於冠軍或獎項有什麼看法，她直言：「唔會太在意得到冠軍會點，比較係平常心去對有冇贏到冠軍呢件事！」
鍾意食香港刨冰
講到個人單曲《So Cute》在網上討論度很高，MV上線一星期已突破1000萬點擊率，她表示：「每一次做每一樣嘢之前都唔會話太期望，所以都冇遇上過呢首歌嘅成績會點，如果每一次做嘢嘅時候期望都好高，失望嘅次數都一定比較多，所以都係平常心去做每一件事。」被問到最喜歡香港地道文化哪一方面，她分享：「其實我好怕醜，我好鍾意食香港嘅甜品，每次講起香港我就會諗起甜品，我都會搵刨冰去食，我之前嚟香港嘅時候都有周圍去行。」談及這次香港之旅最想做的事，她說：「我今次就想體驗吓香港嘅夜景周圍去行，但香港嘅美景太多，我要慢慢去發掘。」