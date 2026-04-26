許廷鏗憶與鄭欣宜出席馬場活動點滴 投注買馬望發生日財

許廷鏗今日（26日）出席沙田馬場活動。被問到過往是否有投注買賣的經驗，他接受訪問透露自己並非第一次去馬場，並幽默表示：「我由細都喺度大，同屋企人食飯聚餐多啲，但今日有得表演可以唱吓歌，其實對於我嚟講賽馬日都係我爸爸好關注嘅件事，由細到大都教我點樣買馬，睇吓會唔會有機會投注。」談及本月即將生日，是否希望發生日財，他表示：「喺生日之前想發生日財，同埋好似求健康，近排身體都幾多幾特別嘅狀況，都係今年第一次遇到，之前又整親隻腳同埋整親隻手，唔知係咪Stephy喺度呢？近排我仲生埋蛇添。我成日見到佢嗰啲廣告，警惕咗我對於自己身體嘅免疫力同埋預防要做好少少。」

手部傷勢好轉

至於手部傷勢，許廷鏗笑說：「都好好多啦！最近好努力去做復康，其實比我想像中算快好多，好多謝醫生。我已經返診所幫大家繼續工作照顧牙齒方面，過埋生日都希望自己順利。」談及會否希望舉行生日會與歌迷相聚，他透露昨日已經與歌迷提早慶祝，並且與他們自拍留念。談及會否約好友林欣彤和鄧小巧慶祝生日，他直言：「約緊，鄧小巧我好想佢煮返一餐俾我，希望集氣啦！生日願望希望許再出嚟成真啦！」

被問到好友鄭欣宜何時會復出，他表示：「我都想知佢幾時復出，好似賽馬咁，希望早啲相遇復出啦！其實有一期同佢做訪問去唔同嘅活動都開心，我同佢馬會都有一齊嚟過，仲一齊做過活動，睇呢啲場口更加覺得如果可以一齊癲下做訪問就更加開心。」他續說：「異父異母低能巨孖寶真係好耐冇一齊出現過，成日呢啲活動都會特別諗起佢。」談及鄭欣宜被民眾巧遇狀態極佳，他笑言：「只要喺條街見到佢喺附近，佢一定狀態好㗎！因為佢平時啲大笑聲太有signature。（欣宜疑似再參加《歌手2026》）我冇同佢傾呢樣嘢，工作嘅嘢好少傾，反而問幾時食飯就比較多。到時去《歌手2026》賺到盤滿缽滿就請返我食嘢就得。」