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娛樂
出版：2026-Apr-26 22:30
更新：2026-Apr-26 22:30

泳兒香港流行文化節音樂會打頭陣 ROVER出場掀女粉絲尖叫吶喊

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打頭陣的泳兒一口氣獻唱了8 首歌曲。

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由康樂及文化事務署主辦的第四屆「香港流行文化節」重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華於昨日（25日）和今日（26日）一連兩日在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，免費供市民及旅客參與。「跨越界限音樂會」森舞台將邀請11個演出單位參與，雲集本地音樂新勢力、唱作人、樂隊，以及來自中國內地和泰國的歌手，以不同曲風演繹流行音樂，打破界限。

首天「跨越界限音樂會」已於昨日（25日）圓滿完成，打頭陣的泳兒一口氣獻唱了8 首歌曲，當中包括新歌《散光》，也有早期的作品如《感應》和《花無雪》，希望能帶給現場觀眾一些回憶，泳兒表演完畢後感到很盡興，因為她很喜歡唱Live，也在今次音樂會上唱了她很想唱的歌曲。泳兒表示食物也很代表香港流行文化，她在外國時會很想念波蘿油，每次回到香港品嘗波蘿油時便會有很親切的感覺。接著出場的是來自泰國的女歌手 New Napassorn ，泳兒也一盡地主之誼和她合唱了 ROSE的 number one girl ，New 說她是第一次來港表演，但觀眾的熱情反應令她很驚喜，因她在唱泰文歌時，現場觀眾不明白歌詞說什麼，但仍然跟隨音樂擺動身體。

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ROVER 一上台現場大部份女粉絲即時尖叫

晚安莉莉連唱八首

及後的黃洛妍、組合ROVER 和晚安莉莉均是新世代音樂的名字，Janees 一向以極具個人特色的「跨界」的音樂風格見稱，演出經常融合 「流行x 古典」、「中 x 西 」、「演唱 x 小提琴演奏」等元素，完美配合「跨越界限音樂會」主題。今次Janees 更罕有地首演一個從未公開的作品，還會演繹她未派台的個人單曲！是剛拍攝MV的《槍與玫瑰》。ROVER 一上台現場大部份女粉絲即時尖叫，他們表示很感恩剛完成演唱會，便緊接可以在美麗的維港背景下再次玩 Live ，他們的主音希晉和晚安莉莉合唱了Lolly Talk 的《三分甜》。晚安莉莉在台上也玩了8 首歌曲，包括剛派台的新歌《當我們不再說晚安》，他們的日系搖滾風格將為他們在香港樂壇闖出一片天。音樂會最後在 DJ DEANZ 把文化中心露天廣場變成大舞池，以跨越世代的經典旋律喚起大家集體回憶。

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