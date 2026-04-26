泳兒香港流行文化節音樂會打頭陣 ROVER出場掀女粉絲尖叫吶喊

由康樂及文化事務署主辦的第四屆「香港流行文化節」重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華於昨日（25日）和今日（26日）一連兩日在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，免費供市民及旅客參與。「跨越界限音樂會」森舞台將邀請11個演出單位參與，雲集本地音樂新勢力、唱作人、樂隊，以及來自中國內地和泰國的歌手，以不同曲風演繹流行音樂，打破界限。

首天「跨越界限音樂會」已於昨日（25日）圓滿完成，打頭陣的泳兒一口氣獻唱了8 首歌曲，當中包括新歌《散光》，也有早期的作品如《感應》和《花無雪》，希望能帶給現場觀眾一些回憶，泳兒表演完畢後感到很盡興，因為她很喜歡唱Live，也在今次音樂會上唱了她很想唱的歌曲。泳兒表示食物也很代表香港流行文化，她在外國時會很想念波蘿油，每次回到香港品嘗波蘿油時便會有很親切的感覺。接著出場的是來自泰國的女歌手 New Napassorn ，泳兒也一盡地主之誼和她合唱了 ROSE的 number one girl ，New 說她是第一次來港表演，但觀眾的熱情反應令她很驚喜，因她在唱泰文歌時，現場觀眾不明白歌詞說什麼，但仍然跟隨音樂擺動身體。