上村謙信去年來港爆非禮案罪名成立 返回日本8個月宣布復出

現年26歲的日本男星上村謙信，去年3月來香港卻鬧出非禮風波，案件同年8月在西九龍裁判法院審訊，他被判罪成，最終判罰15,000港元。事隔九個月，上村謙信突然開設個人IG帳戶宣布復出，不過該IG帳號卻突然關閉，再度引發外界熱議。

感謝fans不離棄

上村謙信昨日（25日）公布回歸藝能界，他在文中提及去年香港被捕一事，並致上最真誠歉意，他非常感謝對他不離不棄的各位，還有在背後支持的前事務所的工作人員，揚言未來會以更加努力去投入工作，希望大家繼續給予支持。過去一年，上村在思考未來的人生道路時，收到粉絲及工作夥伴鼓勵，令他感受到極大力量，所以決定將逐步重啟演藝事業。