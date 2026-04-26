上村謙信去年來港爆非禮案罪名成立 返回日本8個月宣布復出

現年26歲的日本男星上村謙信，去年3月來香港卻鬧出非禮風波，案件同年8月在西九龍裁判法院審訊，他被判罪成，最終判罰15,000港元。事隔九個月，上村謙信突然開設個人IG帳戶宣布復出，不過該IG帳號卻突然關閉，再度引發外界熱議。
感謝fans不離棄
上村謙信昨日（25日）公布回歸藝能界，他在文中提及去年香港被捕一事，並致上最真誠歉意，他非常感謝對他不離不棄的各位，還有在背後支持的前事務所的工作人員，揚言未來會以更加努力去投入工作，希望大家繼續給予支持。過去一年，上村在思考未來的人生道路時，收到粉絲及工作夥伴鼓勵，令他感受到極大力量，所以決定將逐步重啟演藝事業。
去年有公司招手
上村謙信原本屬偶像男團One N’ Only成員之一，年前接拍BL日劇《未成年》人氣急升，去年3月1日，他與劇中CP本島純政到香港舉辦粉絲見面會，卻在旺角的慶功宴上被指非禮一名當時27歲的女性翻譯員，女事主翌日由社工陪同下報警，上村謙信在尖沙咀被警方拘捕。消息曝光後，上村立即遭事務所解約，亦被飛出One N’ Only。
上村謙信涉嫌非禮一案去年8月13日在西九法院宣判審訊結果。主審法官覆述案情後，裁定猥褻侵犯罪名成立，惟考慮到感化令、守行為對屬於外國人的被告實在不切實際，故最終只判罰款15,000港元，由保釋金扣除，上村謙信聽到後情緒激動，旁聽席的粉絲們也失控爆喊。上村去年因案件滯留在香港長達五個月，他在裁判後立即安排與母親及胞姊離開香港返回日本，上村一直未有放棄演藝事業，去年已獲娛樂公司招手，返日未滿一年已鋪路復出。