黃妍如願開全企位騷 抱病上陣希望歌曲給樂迷力量

黃妍帶着高能量登場，背起結他高呼：「Are You Ready?」全場即歡呼回應，然後，台上台下齊齊合唱《Song 2》及《輕盈》，氣氛温馨又熱鬧。她說：「過去一年去咗好多地方，我經歷咗好多，成長咗好多，見到身邊嘅人都成長咗，見到我後面對Band都大咗好多，多謝大家陪我經歷咗好多嘢，我而家就帶住佢哋返嚟啦！」

之後Cath又唱出《Love like this》、《告白前看天氣預報》及《黃言》；以及情歌《悲劇女主》、《咖啡 鴛鴦 奶茶》及《其實我 不是那麼的純情》；以及文學作品為主題的慢歌《7月24日大道》、《我心中尚未崩壞的部分》及《心的全部》。她又以節奏感十足的旋律，再次帶動場館氛圍，先帶來《世界以痛吻我而我歌唱》、《叫吧！大笨蛋》、《反烏托邦三部曲》，以及苦練日文翻唱日本流行搖滾樂團鬍子男的《Rashisa》，獻唱前更笑言是「打大佬」，又要立即補充水份：「大家要嗌破喉嚨，(音樂會)得一晚，你哋唔駛留力。」全場為她齊齊為她打拍子。

Encore 部分深情對話

來到encore部分，Cath唱出重新編曲的《自然醒》與《我想跟你說晚安》後，她自爆：「嚟緊唱呢首歌，我真係好驚呀，因為細So係衰人嚟㗎，呢首歌真係好難唱呀！仲要演唱會前一個星期，我又病咗啦，嗰吓我真係講粗口，真係應驗晒我哋poster寫嗰啲無聊嘢。」

隨後唱出難度甚高的《無膽匪類》，並感恩樂迷們遠道從英國、台灣來港支持自己。她把握機會與樂迷深情對話：「我知道過去一年，大家都各自經歷咗好多嘢，我知道就算今晚你哋聽完我唱歌，唔會突然冇事、變好，返到去都會有各自好乞人憎嘅人、乞人憎嘅事，要你哋自己面對，但係我希望我嘅歌可以畀到力量你哋！」最後以初出道作品《笑容迷路了》；最後，更再度encore唱出《如何從夏天活過來》及《異地書》。