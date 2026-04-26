草蜢演唱會開鑼 蔡一傑受癌症擴散打擊：畫到呢張圖畫紙最靚為止至離開呢個世界

傑仔前失重心險仆

演唱會於8時20分揭幕，草蜢三子從舞台中央升起現身，跳唱連串快歌《人愛世人》、《A.E. I. O. U》，《紅唇的吻》、《又愛又恨》、《熱力節拍WOUBOMBA +》《ABC》、《LaLa means I Love You》後，多謝一班GenZ Dancer。接著蔡一傑高呼：「我返嚟喇！」他們表示，原以為今年無法開40周年演唱會，如今站在舞台，呼籲大家盡情歡呼。

59歲成員蔡一傑前年接受腦部切除腫瘤手術後，頭上留下U型大疤痕，專心休養後已在去年全面復出，今晚再站紅館舞台狀態大勇，不過跳唱期間卻一度失重心險仆，好彩有驚無險。蔡一傑在台上分享前年迎來得了腦部腫瘤的嚴重打擊，堅強的他沒有慌亂，立即在一星期後決定開刀做手術，怎料手術後卻發現癌症已經擴散，是他第二次打擊，想分享自己經歷，認為走一回，人生好快過：「既然嚟到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢張圖畫紙最靚為止，先至離開呢個世界。」跟住唱出《及時行樂》時眼濕濕，強忍淚水，場面感人。