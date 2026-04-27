曹眾淡出幕前愈撈愈掂 奪商界獎項獲15歲女兒送花甜到漏

由新城廣播有限公司主辦的第一屆《全方位新領袖論壇暨嘉許禮》前日（24日）假香港都會大學舉行，大會特別嘉許來港工作及定居的內地人才，肯定他們在不同專業領域的卓越表現，以及對香港經濟與社會發展的貢獻。今年共有十位傑出人士獲頒「全方位新領袖」殊榮，其中有從演藝界轉戰商界的曹眾，以及在舞台與歌壇表現亮眼、同時身兼歌唱導師的谷婭溦，雙雙獲得嘉許。 56歲前藝人曹眾息影多時，獲大會頒發「全方位新領袖」，其15歲女兒陳瑛華亦有到場支持，還送上一大束鮮花，令曹眾甜入心；現場更有大批好友到來恭賀，氣氛溫馨又熱鬧。至於谷婭溦亦不遑多讓，一班忠實粉絲專程到場打氣，場面星光與歡呼聲齊飛，十分熱鬧。

陪伴新港漂同行 曹眾是昔日TVB御用「新移民」，她在2007年離開TVB後淡出幕前，出任浙江省政協委員及浙江省旅遊形象大使，又轉戰商界參與投資飲食業，她擔任過兩間上市公司的品牌總監及集團副總裁，現時是上市公司首席戰略官。曹眾在台上分享得獎感受，感謝新城廣播有限公司搭建具深遠意義的平台，亦多謝香港特區政府及各贊助機構的支持，她特別提到新城廣播行政總裁馬浚偉，曹眾表示：「他是一位對社會充滿熱忱與擔當的人，也是一路見證我成長的人。不論在屏幕上，還是我人生幾個重要階段，他都默默站在我身邊支持我。」她更稱，這份提名不僅是對她個人的肯定，更是對所有願意為香港付出的新港漂的認同。回望過去，她感嘆所有努力都值得，因為「今天被大家看見」。多年來，她陪伴不少年輕朋友在香港落地生根，見證他們的下一代在這片土地出生、成長。她並許下承諾：「我樂意當一個『陪跑型領袖』，繼續陪著大家一起跑、一起尋路、一起打拼。」

唔想做女強人 曹眾亦寄語所有新港漂：「香港是一個只要你肯笑、肯問、肯學，就會慢慢變成屬於你的溫暖港灣。我相信，因為有大家，香港會更多元精彩、更團結強盛！」活動後被讚為女強人，她溫婉回應：「我不想做女強人，只想做溫柔的女人。」 至於谷婭溦在致辭時回顧自2014年參加《超級巨聲》至今，她用了近12年時間在香港樂壇站穩陣腳。她坦言，初到香港時一句廣東話都不懂，連「唔該」的意思也要靠猜測，語言與文化的適應過程相當艱辛。她特別認同香港都會大學副校長（行政及機構發展）鄺志良在論壇所說，不應區分「新香港人」與「舊香港人」，並謂：「我們來到香港這地方，這裡就是我們的家。無論母語是什麼，我們都要絕對尊重和融入這個社會。」除了歌手身份，她近年創辦音樂學院並擔任院長，谷婭溦透露，開辦學院的初衷之一，是希望讓更多熱愛音樂的人獲得專業指導與舞台。「每次看到學生從不敢開口，到自信站上舞台；有人因音樂找到人生方向；甚至收到粉絲訊息說我的歌聲帶給他們力量，這些都讓我覺得再辛苦也值得。」她最後鼓勵所有熱愛音樂的人：「無論你幾歲、從事什麼工作，只要喜歡音樂，就勇敢去嘗試。我會一直在這裡，陪伴你們、引導你們。」她的真摯分享，展現新一代領袖的堅毅與社會責任感。