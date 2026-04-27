李盛林牧師離世 長子發代筆信 家人繼承亡父遺志為阿Mo發代禱信

舞蹈員李啟言（阿Mo）在MIRROR的2022年紅館演唱會遇上大型屏幕墮下事故，受重傷的阿Mo至今仍接受漫長治療，其父親李盛林牧師過去數年每周都會為阿Mo發代禱信，至今年改為每兩周一次，持續報告康復進展。不過李盛林牧師日前(25日)與世長辭，李牧師的長子昨日以父親的社交帳號，發出代筆信(181封)，寫道，「我們要跟這位好丈夫好爸爸好好盟友說天家再見，誠如李師母所說『他已被主接去了，太突然了。然而，感恩他釋去了地上的勞苦』。」附上李牧師與詩篇23篇經文字畫的合照，原來在阿Mo受傷時，這是李父每天為兒子諗的經文。家人表示將繼承牧師遺志，持續更新阿Mo的近況，呼籲外界繼續守望。

代禱信以「留下典範 永遠懷念」為題，引述《提摩太後書》4:7 總結李牧師的一生：「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經持守了。」形容李牧師生前對信仰嚴謹、宣講信息堅定，且對同工與家人充滿無微不至的關懷。同時也請大家為李師母、Mo 及兒子Joseph 女兒 Karen 還有李牧師的弟兄姊妹家人代禱，有智慧與健康的身體來面對日後大小事宜的安排。

雖然李牧師離世，但其子女願意承擔責任，繼續向公眾交代阿Mo的康復進度，並邀請羅乃萱師母協助文筆修飾，「希望將阿Mo的最新消息告訴大家，亦期望大家繼續為阿Mo的康復禱告。」信中亦交代阿Mo的康復進展，「感恩目前他的右手駕駛輪椅的目標已經大致完成，已經可以利用肩膊以及胸背的肌肉將手托在手柄上前後左右小幅度移動。接下來將邁向左手駕駛的訓練、以及右手的手臂抬起（分別是前臂和整個手臂，難度提升了不少，但Mo和治療師都認為目前進展良好）請繼續記念正在接受治療的Mo，願主賜平安，讓Mo 能堅定仰望上主，繼續堅韌不屈面對每天復健的挑戰。」