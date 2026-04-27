草蜢演唱會｜陳奕迅任嘉賓揭與蘇志威「爭女」恩怨 追憶梅艷芳：如果無佢，我哋唔會走到今日(有片+歌單)

草蜢出道40周年舉行的《GRASSHOPPER Three In Love 草蜢演唱會2026》，昨晚(26日)於紅館開鑼，蔡一智、蔡一傑和蘇志威三子狀態大勇，全程勁歌熱舞，施展渾身解數，。全場氣氛high爆。嘉賓陳奕迅登場更掀高潮，Eason與蘇志威公開「爭女」史，場面爆笑。當中亦不乏感人場面，蔡一傑首度開腔分享走出患癌打擊的經歷，草蜢三子多謝恩師梅艷芳，將3位屋邨仔帶上華麗舞台。在encore時段，3人唱出《寶貝對不起》、《半點心》、《失戀》和出道作《飛躍千個夢》，為演唱會劃圓滿句號。

當唱畢《LONELY》後，蔡一傑感觸表示，相信3人能重踏紅館舞台，「最開心嘅應該係佢(梅艷芳)。」蔡一智指草蜢巡迴各地演唱再回到紅館，「想證明俾當初帶我哋入嚟嘅，俾佢睇，話俾佢聽，佢係睇光獨到嘅！」接著舉咪向觀眾問道：「呢位係邊個？」全場大叫「梅艷芳」他續說，三子希望將40周年演唱會獻給師父梅艷芳：「多謝佢，阿梅！我成日諗如果佢仲喺世界，呢個世界會係點？」接著3人合唱《愛將》後，。接蔡一智續說，「當日3個屋邨仔用組合呢樣嘢，堅持咗40年，我要多謝我同學蘇志威，同我細佬蔡一傑。」蘇志威哽咽道，「好多人問我哋3個成日吵吵鬧鬧，點解唔分開，我發覺我哋3個唔係合作，我哋係一體。」蔡一傑感觸道，親兄弟也會反目成仇，但他們3個走到今時今日，繼續做好自己喜歡的事，未來沒有人知，哽咽道：「無論我哋3個邊個走先，來世都要繼續做兄弟。」繼而三子齊齊伸手，互相握緊拳頭打氣並合唱《心中的歌》。

演唱會尾聲，草蜢唱完《華麗舞台》後，歌神陳奕迅驚喜現身合唱《世界會變得很美》，全場氣氛高漲。3人大爆Eason雖曾為他們的歌曲錄開場白，但從未正式在舞台上合唱。不過陳奕迅卻自爆是草蜢的忠粉，「我真係fans嚟，我本來諗住拎你哋啲碟出嚟，我真係有架，但有啲係碎咗少少。」不過，惟獨對蘇志威，曾經有少許不滿，感情複雜，「我唔係好高興，因為佢搶咗我劉小慧！嗰時喺電台化妝間同佢兩個打招呼，特登避開佢。」蘇志威爆料：「我知你房入面有佢Poster嘛！」由於「吹神」可以吹足一個鐘，為確保演唱會程序繼續，蔡一智就拿出pickleball的球拍作禮物，Eason興奮收禮：「頭先劉小慧個女先請我食春卷……唔係蛋券至啱。」不過仍難敵Eason的吹水功力，他繼續指面對當下世界氣份，聽《世界會變得很美》就不時會感動流淚。接著Eason指蔡一智曾為他監製3首歌曲，本來打算選唱其中一首《快高長大》，但有感太個人，隨即他清唱了一小段，另一首是14字歌名的《如果這一秒鐘你跟我講你不愛我》已在巡唱唱了，故最後選了《第五個現代化》和，最後4人在台上傾了約6分鐘才再合唱。

草蜢完成頭場演唱會後受訪，他們形容今次是重踏舊地，亦是回到初心，因40年前由梅艷芳帶領首踏紅館舞台，由始至今都如演唱會主題「Three In Love」，3子視為慶祝party，心情輕鬆，就像賀壽。蘇志威自己腰圍在30吋以下，為演唱會落力操練，負責開場領舞；蔡一智更以普通話首度演唱新歌《我從小就喜歡你》，回饋fans。蔡一智開心見到很多跟隨多年的「老粉」，以及圈中好友，包括做打頭陣的嘉賓Eason，預告餘下6場陸續有重量級嘉賓登場，不過就絕對保密，呼籲大家拭目以待。蘇志威談到Eason「爭女」，他表示，「其實佢有講過睡房有我老婆(劉小慧)poster，唯一一張就係我老婆，嗰時我未結婚，男未婚女未嫁，佢擺床頭都無辦法。」他笑言早已成功「破冰」，蔡一智就補充不止Eason一個，「全港學生都嬲！因為劉小慧係『學生情人』！」

蔡一傑認真表示，今次40周年演唱會意義重大，「送俾師父梅艷芳，我哋仍然都好掛住佢，如果無佢，我哋唔會走到今日。我哋幻想如果佢冇走到，見到今晚我哋嘅成績，相信佢係最開心最恩惠嘅一個。」阿智深信遠方的梅姐會到這份心意。蔡一傑在台上首度開腔分享抗癌經歷，他解釋一直未有交代，因為不想大家擔心，認為藝人應該報喜不報憂，蔡一智補充說：「今次講出嚟，係希望幫到同路人，唔使太驚，只要正面去面對，放開胸懷。」阿傑認為只要樂觀面對，快樂因子有助抗癌，笑言可能多做善事，能及早發現及醫治，「7cm其實好大，當初醫生話惡性腫瘤，真係好震撼，但好快就將自己修正。我一定要好番，同大家見面唱歌，令大家好開心好開心。」他強調現時健康狀況穩定，繼續觀察，不需接受治療，亦毋須醫生駐場，阿智搞gag表示，「有陳醫生，Eason Chan！」對於在台上疑似跣腳，蔡一傑輕鬆回應，「有好幾下因為地下紙碎跣一跣，我馬步好穩！」

GRASSHOPPER Three In Love 草蜢演唱會2026(4月26日歌單) 1. 人愛世人 2. A.E.I.O.U 3. 紅唇的吻 4. 又愛又恨 5. 熱力節拍WOUBOMBA + ABC 6. LaLa means I Love You 7. 一加一加一的愛 8. 深淵 9. 情歌 10. 在一起 11. 原諒我是我 12. 我們都是這樣失戀的 13. 我們 14. 我從小就喜歡你 15. 怎麼天生不是女人 16. 再見Rainy Days 17. 不可思議 18. 芳華絕代 19. 流淚的背影 20. 失樂園 21. 及時行樂 22. DJ Remus ：老的辣、憑什麼、三分鐘放縱、一秒轉機、忘情森巴舞 23. LONELY 24. 愛將 25. 心中的歌 26. 華麗舞台 27. 世界會變得很美(嘉賓：陳奕迅) 28. 第五個現代化 + 一秒轉機(嘉賓：陳奕迅)

29. 寶貝對不起 30. 半點心 31. 失戀 32. 飛躍千個夢