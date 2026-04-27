江若琳8年戰車闖過「江若琳彎」不死因油站失誤報銷：多謝你用肉身保護我

藝人江若琳前年12月在尖沙咀發生交通意外，其座駕失控剷上安全島後翻側，她一度被困車內，幸僅頭部受輕傷。事後，她曾透露留有陰影，更一度不敢再駕車，要由老公蕭唯展代勞，而該路段更被Google Maps惡搞改名為「江若琳彎」。

堅持修好

雖然，該愛車當時嚴重損毀，外界都估計會報銷，但原來當時江若琳因不捨，堅持千辛萬苦把車修好；如今，愛車終正式「退役」，她在社交網發長文感謝8年來的陪伴：「再見啦！我既戰友L1NG930 ！！！！多謝你呢8年黎陪住我地拍拖，陪住我地結婚？陪住我生仔，陪住Owen仔返屋企，多謝你令我地平平安安，一直用你既肉身保護住我（即使闖過江若琳灣，你都令我冇穿冇爛（個個都話叫我放棄你，話整唔返架啦傷成咁（但我真係好唔捨得，千辛萬苦都整返好你，終於等到你強勢回歸，陪我走遍成個2024/2025年廣東區巡迴音樂會！你真係好強。」