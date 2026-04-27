登微博國際娛樂盛典 MIRROR獲頒「年度矚目團體」傾力演出

Anson Lo帶來《Charisma》及《Heartbreaker》；Ian則獻唱《樹會流眼淚》；而Edan演繹《E先生連環不幸事件》，最後姜濤唱出《LAVA》。四子各自完成獨唱後，合體演繹《Sheesh》，將現場氣氛推至高峰。

MIRROR四位成員陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、姜濤於第二天登場，並榮獲「年度矚目團體」。姜濤表示，去年只有他一人出席，今年很開心能與隊友一同現身，希望未來可以全員到齊參與。

「2026 WIEA微博國際娛樂盛典」於4月25日至26日假澳門銀河綜藝館舉行，兩晚雲集來自內地、香港、韓國及泰國等地共18組藝人表演，多位實力藝人同台演出，星光熠熠。

Jay Park奪「全能海外藝人」

其他演出藝人包括韓國人氣男團RIIZE、唱作人Jay Park(朴宰范)、BAEKHYUN(邊伯賢)、Red Velvet成員IRENE、82MAJOR、Apink、STAYC、Hearts2Hearts、新人男子組合LNGSHOT；泰國方面則有BILLKIN、PP KRIT、Zee(李海海)、NuNew(林景雲)、Thomas(莊星凱)及Kong(朱俊榮)；內地藝人有DOMMIU李由音及展軒。

「2026 WIEA微博國際娛樂盛典」由中國最具影響力的社交媒體平台微博主辦。作為國內外藝人與粉絲建立深度情感連接的重要平台，讓全球娛樂無界。