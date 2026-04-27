葉璇陷爭產戰 保母擄走祖墳獨吞半數遺產 父親骨灰無處葬

藝人葉璇為陪胰臟癌父親走完最後一程，曾全面停工貼身照顧，惟父親去年中離世後，她非但未能休息，更因遺產問題身陷官司。最近，她透露一名長期照顧父親的「保母」、實為父親「紅顏知己」的女子，涉嫌私下轉走半數遺產，並扣起葉家祖墳地契，更反過來控告她與繼母爭產。

「法律文盲」保母爭產

葉璇指該名「保母」是「法律文盲」，不知父親與繼母從未離婚，在內地法律保障婚內財產下，有信心討回公道。她坦言對爭產毫無興趣，更將自己應得部分全數贈予繼母與弟弟，只保留一輛曾載父親覆診的舊車作紀念。最令她痛心的並非金錢，而是父親至今仍無法入土為安，她指「保母」將祖墳據為己有，令父親骨灰至令仍然無法好好安葬，誓言定必奪回地契，完成父親與祖父同葬的大事。而這場風波反意外拉近她與繼母、弟弟的關係，三人史無前例的緊密。