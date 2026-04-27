TVB宣傳片明串Viu拍《悠長假期》？ Edan演港版木村拓哉原來非首選

ViuTV趁10周年舉行節目巡禮，預告一連串精彩節目陣容，當中宣布翻拍日本愛情經典神劇《悠長假期》，由MIRROR成員呂爵安(Edan)夥拍李佳芯(Ali)重演木村拓哉與山口智子的姐弟戀CP，而AK(江𤒹生)將演竹野內豐的角色，有傳由Ivy So(蘇雅琳)演松隆子角色。
男主角原屬意外援
港版《悠長假期》 消息一出，全城一面倒直指毁了神劇，而Edan對於在港版《悠長假期》演木村拓哉亦感難以置信，他日前在巡禮表示：「最初收到消息時，都諗係咪玩我？知道呢套係神劇，木村係無可取代。小弟係之前拍《 大叔的愛》嘅田中圭，搖身一變做木村角色，當初都有諗咗一諗，但當然係一角好嘅機會，絕對係一套好嘅作品，劇本真係好，演員陣容亦十分期待，最後覺得我係演角色，唔係演木村，決定戈參與拍攝。」其實有傳男女主角最初也是打算起用外援，女主角一早鎖定Ali，不過港版木村一角最後都是由「親生仔」負責，有傳男主角一度屬意MIRROR另一位成員，最終卻由Edan擔正，認真驚喜。
李佳芯早已演過山口智子
日本原版《悠長假期》由木村、山口智子飾演「瀨名秀俊」和「葉山南」，TVB女星麥美恩（Mayanne）於社交平台貼出一段超過十年前的影片，竟發現原來Ali早已扮過「葉山南」，該影片為TVB多年前節目《學是學非》，當年節目為解構《悠長假期》中，男女主角從三樓將「彈彈波」擲落地面後，竟能奇蹟般地彈回手中並接住的經典場景是否可行，並找來Ali與麥美恩實測，模仿劇中情節，Ali更直接代入「山口智子」的角色，並嘗試還原《悠長假期》經典彈彈波場面，而湯博士則搞笑扮演「木村拓哉」，雖然挑戰失敗，但場面搞笑，更被網民驚呼「神預言」！
TVB視后李佳芯效力ViuTV主演港版《悠長假期》，消息一出隨即惹起全城熱議，社交平台更掀起一片「長假熱」。有網民留言到TVB旗下的MyTV SUPER播出日劇《悠長假期》的宣傳片，當中口號竟是：「完美之作，不可複製，只能一再重溫。」被指是明串隔籬台。不過，亦有網民也指該宣傳片早在ViuTV宣布翻拍《悠長假期》前已經睇過，但其實開拍港版一事早在數月前已開始流傳，不少圈中人早已聽聞Ali會演港版山口智子。