TVB宣傳片明串Viu拍《悠長假期》？ Edan演港版木村拓哉原來非首選

ViuTV趁10周年舉行節目巡禮，預告一連串精彩節目陣容，當中宣布翻拍日本愛情經典神劇《悠長假期》，由MIRROR成員呂爵安(Edan)夥拍李佳芯(Ali)重演木村拓哉與山口智子的姐弟戀CP，而AK(江𤒹生)將演竹野內豐的角色，有傳由Ivy So(蘇雅琳)演松隆子角色。

男主角原屬意外援

港版《悠長假期》 消息一出，全城一面倒直指毁了神劇，而Edan對於在港版《悠長假期》演木村拓哉亦感難以置信，他日前在巡禮表示：「最初收到消息時，都諗係咪玩我？知道呢套係神劇，木村係無可取代。小弟係之前拍《 大叔的愛》嘅田中圭，搖身一變做木村角色，當初都有諗咗一諗，但當然係一角好嘅機會，絕對係一套好嘅作品，劇本真係好，演員陣容亦十分期待，最後覺得我係演角色，唔係演木村，決定戈參與拍攝。」其實有傳男女主角最初也是打算起用外援，女主角一早鎖定Ali，不過港版木村一角最後都是由「親生仔」負責，有傳男主角一度屬意MIRROR另一位成員，最終卻由Edan擔正，認真驚喜。