吳彥祖自爆因女兒一句話好傷心 劉俊謙喜獲Daniel贈耳機：放喺屋企咀

吳彥祖(Daniel)和劉俊謙今日(27日)現身戲曲中心為《寒戰1994》宣傳。Daniel自言去年拍畢電影後，相隔一年半可跟劇組人員相聚感到很高興。昨日與發哥、梁家輝、郭富城等在深圳舉行全球首映，眾人扮郭富城相當興奮：「估唔到咁嘅年紀嘅人，仲可以咁玩。」 兩位男神首次合作，劉俊謙形容：「同Daniel有少少一見如故，我哋係同vibe嘅人，傾好多生活嘅嘢，就好快建立默契。」Daniel指兩人話題從電影談到設計，非常投契。獲Daniel讚靚仔的劉俊謙談到首次見Daniel，「我直頭想咀埋去！」Daniel笑言不介意，劉俊謙認真表示：「Daniel令人好舒服，好易相處。佢送咗個耳機俾我，好靚，佢自己design。（捨唔捨得用？）唔捨得，放喺屋企，我會咀個耳機。」問到會否咀Daniel作回禮？他笑言在Daniel留港期間，有陪對方。

撐枱腳飛甩老婆 劉俊謙又大爆太太蔡思韵一樣都迷戀吳彥祖，「佢遠距離欣賞，我就近距離。」問到會否邀太太約Daniel一同食飯，Daniel就率先表示，「Just you and me！」他笑言仍有機會，因會留港與劉俊謙拍《九龍城寨之終章》。 兩人初次合作，問到最欣賞對方甚麼？劉俊謙表示，「我覺得Daniel好放鬆，無論幾緊張嘅戲，都係好從容。」他又很欣賞Daniel做足準備，「佢睇唔明中文，見佢劇本寫滿晒拼音。」Daniel表示因角色有很多對白，提早3、4個月已準備拼音。他自言起初不認識劉俊謙，但看過《九龍城寨之圍城》後，覺得對方是很有特色的演員，「佢唔係演緊戲，係好投入個狀態，咁後生就知呢點，好開心可以同佢合作。」兩人有不少對手戲，Daniel最深刻是他演的蔡元祺與劉俊謙演的李文彬對話，不過，拍攝緊湊，在戲外就沒有砌磋武功。」

囡囡享受無王管 Daniel暫時與女兒Raven和太太分隔兩地，他自言是嚴父，女兒很享受無王管的日子，他又自爆傷心事，「最傷心喺佢8、9歲同我講『我唔叫你Daddy，叫Dad。』好傷心，因為我最鍾意聽Daddy呢個名。佢覺得自己成長，唔可以叫Daddy、Mammy，留咗一滴眼淚。」問到可擔心將來女兒拍拖，他笑言現在做父親不可提太多意見，巧妙的引用戲中對白「有啲嘢講得唔做得，有啲嘢做得唔講得」。如果佢有男朋友，有啲嘢我只可同媽咪講。」他笑言要求好簡單，只要對方係好人就可以，劉俊謙就絕對合格，不過12歲的囡囡Raven暫時對異性未有太大興趣。