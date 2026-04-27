古天樂自爆與宣萱拍新歌MV錫足1分鐘 回應扶郭羨妮落樓梯引CP粉不滿

古天樂（古仔）今日（27日）出席銀行活動。被問到電影《九龍城寨之終章》最新進展，他說：「都係喺香港拍嘅，我未埋位嘅。」至於是否在內地取景，他表示暫時以香港取景為主。談及演出陣容，他說：「因為仲未開記者招待會，到時再會公布。」

與宣萱新歌MV拍足四日 到與宣萱合唱歌《無時空之戀》浪漫MV，他說：「其實我哋拍咗四日嘅，拍到第二日導演同我講想加一場親嘴戲，我都OK嘅！其實剪出嚟唔係好長，但個鏡頭都長嘅，最緊要個畫面好睇。（錫足兩個鐘？）我諗唔夠1分鐘嘅。（剪咗幾多take)都係一take嘅啫！因為都係360度轉。」他強調最緊要符合MV主題，並透露拍攝時面對下雨的突發狀況。講到有網民表示MV情節相當感人，他說：「其實係咁樣設計講兩世之間嘅感情，導演同我哋講都好有感覺，喊過一個take大家都做得自然，我覺得幾好MV有呢個感覺係裏面！」

未安排與宣萱 合體 工作 被問到是否會有機會與宣萱再合體工作，他直言：「未知喎，未安排，咩都會有機會發生，暫時做好呢個宣傳先。」至於宣萱合唱的感受，他表示：「本身佢都有唱開歌，我知佢錄音嘅時候比較唔習慣，因為太耐冇入錄音室，都比較緊張，但佢好勤力有搵先生練歌，出嚟嘅效果都OK！佢錄音嘅時候用黑布圍住個咪，包住咗自己，監製坐咗間房，但係望唔到佢。」談及會否考慮與宣萱開粉絲見面會，他表示：「其實首歌出咗一晚，等吓大家反應先，再諗吓啦！」

至於電影《尋秦記》失落金像獎獎項，他回應：「我覺得係做咗我哋最應該要做嘅事，獎項嘅嘢唔係我哋控制，大家唔需要太過介懷呢件事。」提到當日在金像獎被拍到貼心扶著郭羨妮下樓梯，此舉竟惹起古天樂與宣萱CP粉的不滿，他說：「我只係講一句說話啦！工作同埋宣傳嘅嘢我會盡力去做好佢，其他意外嘅雜音我一律唔回應。」