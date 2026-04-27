寒戰1994｜魏浚笙苦練「狠樣」 被王丹妮爆打斷8支棒球棍 白只初拍打戲已嚇怕

王丹妮、⁠魏浚笙（Jeffrey）和白只今日（27日）現身戲曲中心為《寒戰1994》宣傳受訪。3人在戲中同屬演黑幫社團「老丸」成員，王丹妮演社團當家阮先生，Jeffrey與白只則扮演她的左右手，3人為應付動作場面，拍攝前接受武術與槍械訓練。

未開拍已拉傷筋

王丹妮在家中苦練「小李飛刀」絕招，她笑言白只和Jeffrey的造型特別，起初難以辨認，「見到Jeffrey個狠樣，我都好驚。」Jeffrey說：「個狠樣都練了很久，其實我天生就是一個狠樣。」引來哄堂大笑。他自言喜歡電影《古惑仔》，雖然當年未出世，但這次自覺猶如古惑仔。他被王丹妮爆料打得非常兇狠，有場戲打斷了8、9支道具棒球棍：「在試戲時，我偷聽到被Jeffrey打的人說，兄弟可以細力一點嗎！」問Jeffrey可有打傷對手？他尷尬地說：「拍動作戲難免有點損傷。」反而在受訓時拉傷筋，未開拍已休息兩個星期。