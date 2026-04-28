MIRROR最新團歌《ATTENTION》上架 12子教專注藉「排毒」

男團MIRROR推出今年首支團歌《ATTENTION》，由ES2與Andreas Öhrn作曲、T-Rexx填詞。新歌講述在網絡資訊發達，如何不被過度干擾、專注自身和所喜愛的事物，Rap詞加入了掃毒軟件的成分，藉此為大家排毒。 問他們如何在不被外界影響下散發魅力？隊長Lokman楊樂文說：「要得到別人的關注，首先要非常專注自己。如俗語所說『認真工作的男人最有型』。」 AK專注出糧日 AK江𤒹生則有另一番見解：「很多時在工作上會聽到不同的意見，令自己感到混亂。如何令自己更專注？只要想著出糧日，哈哈！Alton王智德續說：「要吸引大家關注的前提，是能夠拒絕無謂的消息，希望專注工作，令自己在工作的層面上一點一滴累積。」

Anson Lo盧瀚霆就時刻提醒自己，要以最佳狀態示人，才不會愧對藝人這身份，「入行時間漸長，進修和鍛鍊的次數越來越頻密，唱歌、練氣、跑步、健身、寫詞，都要不停地練習。」 Edan呂爵安笑言扮女人就會得到關注，其後再認真說：「我們由出道至今，幸運地得到大家的關注，但慢慢成長，就要懂得消化與過濾各種不同的關注。現今網絡資訊太氾濫，太容易搶走關注，所以要學識專心，不要被干擾。」

姜濤就認為運動可以令自己專注：「跑步、打籃球才能把專注力拉回生活中，也不要在網絡世界中吸收太多負能量。」比起希望得到的關注點，他更希望能為大家帶來歡樂，「不應該是我希望得到什麼，而是我應該給予你們什麼感受，這是藝人真正的價值所在。藝人的存在價值，或者就是為了娛樂大家，大家看藝人表演都是想得到快樂。」 Ian陳卓賢認為所有演員或歌手，都希望透過作品為大家帶來更深層的訊息，「相信很多歌手或演員都想做好音樂、演好戲，這些都能帶給大家更深層的意義和訊息，也是觀眾更應留意的地方。」

Jeremy挑戰不同曲風 拍攝《ATTENTION》MV當日，12子先以牛仔造型登場，其中Jeremy李駿傑配上過膝長靴後，令其長腿更為吸睛。而在演藝事業上，Jeremy最想自己的付出獲得認可：「近年一直挑戰不同的曲風、做不同類型的演出，每次都想做得更好，就是為了得到大家認可。」 不擅長吸引別人關注的Frankie陳瑞輝，今年透過演出因為舞台劇，學懂更能表達自己，「我只要在公開場合就會感到緊張，這會阻礙別人看到我，所以『任何狀態下自然地表達自己』是我一直的課題。」

Tiger邱傲然不忘呼籲大家期待6月的個唱，「專心去做，就會發光發亮。一直有在各方面增值自己，但仍有很多喜愛的事情未給大家看，希望6月舉行的《Tiger Yau "Where It Begins" Live 2026》part 2可以有機會。」 Stanley邱士縉有份參演的《寒戰1994》即將上映，他希望其演藝作品來吸引大眾的關注。「近年一直鑽研自己的演技，報讀不同的課程、看不同的事物。比起練習後得到什麼，更多是經驗或看法上的不同，希望大家到時多多支持。」 Jer教popping要嗌 《ATTENTION》除有與MIRROR合作無間的PangPang編舞外，再加上以強勁Popping機械舞舞技聞名的Tsoul(田曜誠)助陣，成功將新歌舞步加難。身為MIRROR「跳舞擔當」的Jer柳應廷為此特意呼籲大家留意勁歌熱舞，並保證會有新發現。「除了《The Shade of Breathing 2.0》演唱會，《ATTENTION》的舞蹈也絕非易事，大家可以多點關注我的舞姿，感受我的節奏與韻律。今次難在要豁出去，幸好我平時也不太怕羞，所以沒什麼難度！今次有popping的部分，就算是習舞多年的人都會被考起，我們在練舞時發現了一個小秘訣令popping更勁，就是嗌出來，唱現場的話應該會幾震撼。」