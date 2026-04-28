寒戰1994｜周潤發談傳承要問Do姐 自言演到100歲 勸梁家輝少飲酒

《寒戰1994》昨日(27日)西九戲曲中心舉行全球記者會及首映禮，導演梁樂民、周潤發(發哥)、郭富城、梁家輝、劉俊謙、吳彥祖、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤 、特地來港宣傳的艾頓基倫(Aidan Gillen)和陳以文；以及陳家樂、⁠白只、⁠彭敬慈 ⁠朱鑑然、譚旻萱、 ⁠何啟華、楊樂文、邱⼠縉、⁠魏浚笙、⁠楊天宇 、高海寧、 ⁠鄭則士、麥沛東、 ⁠陳湛文、張達倫、栢天男等一眾演員，齊齊現身。記者會由Do鄭裕玲擔任主持，Do姐邀請眾人逐一介紹角色，3位《寒戰》系列班底的「元老」感觸良多，談到影圈傳承，發哥自言珍惜仍可拍戲的日子，勸梁家輝少飲酒，同時又勉勵後輩，演員生涯必經起跌，辛苦付出可能僅得幾個鏡頭，「俾心機，拍戲好辛苦，不過得嘅！」他與梁家輝特地多謝參演的所有後輩演員。

郭富城自薦做年輕版 劉俊謙演年輕版梁家輝，既要承傳角色的性格特質，同時要有自己特色，如何平衡兩者，是難度所在。梁家輝被問到對劉俊謙演年輕版自己的評價時，笑言看完戲感到懷疑人生，因對方表現太精彩。他續說開心可以跟3位元老級參與寒戰宇宙，繼而站起身望向後排的新演員：「今日最開心可以見到一班舊伙計，原來我在《寒戰II》犧牲的一班人，喺1994年是這樣。」郭富城就指「劉傑輝」這角色從來沒離開他，一直存在身體和內心，他回想當初接拍《寒戰》，對於能跟梁家輝合作感難以置信，他笑言當年獲選為最年輕的警務處長，「當年係，今日係，永遠都係」。席上有記者問到若《寒戰1994》有年輕版劉傑輝，郭富城心目中可有人選？城城表示選角應交由導演和編劇決定，導演梁樂民就表示已寫好郭富城年輕版，但需要找到一個靚仔、年輕，又獲郭富城認可的演員，郭富城笑言：「我可以做年輕版！」梁樂民透露已拍完《寒戰1995》，現階段正進入後期剪接，有望今年面世。

薪火相傳 發哥被問到最深刻的對白，他就選了「當年當日，就係今時今日」，他自言當年接拍《寒戰II》是「埋街食井水」，因第一集太精彩，就像有人掘了一個井，端一口給他飲；相隔10年再參演《寒戰1994》和《寒戰1995》，他望向一班新加盟「寒戰宇宙」的年輕演員表示，「最開心係承傳，好緊要！」並站立向他們致謝，「薪火相傳，俾心機，拍戲好辛苦，不過得嘅！我哋經過咁長嘅日子，一定有起起跌跌，但見到佢哋捱咗咁耐仲可以喺度，可能已唔見咗好多人，仲喺度即係好捱得。」他勉勵後輩繼續努力，Do姐不忘補充，「發哥你都要繼續！」發哥笑言，「拍到最後唔喺到嗰日，鞠躬盡瘁，好多人話寧願死喺片場，所以成日鍛練身體，希望跑到100歲，就演到100歲！」接著向坐在旁邊的梁家輝說：「唔好飲咁多酒，keep唔到100歲架！」梁家輝即扁扁嘴。城城亦趁機向發哥「示愛」，希望可繼續跟對方合作，獲身旁的發哥「親一個」回禮。

自責給劉俊謙壓力 梁家輝對劉俊謙讚不絕口，被問到會否睇好對方做下屆金像影帝時，他略帶自責表示，「我似乎讚錯咗佢，因觀眾未睇，觀眾入場睇自然知，唔好俾後生仔咁多壓力，而且好多新人喺度，我哋舊伙計全部新演員，正如發哥講，我哋真係見到香港電影嘅傳承，呢樣嘢係好緊要，況且佢(劉俊謙)做過影帝！」劉俊謙略顯尷尬表示，曾獲香港電影評論學會大獎「最佳男演員」。發哥笑言下年若吳彥祖、劉俊謙提名金像影帝，自薦跟梁家輝做頒獎嘉賓。

珍惜相處每一秒 吳彥祖被問到再拍港產片的感受，他形容就如跟十多年沒見面的朋友再遇，最大挑戰是記大量廣東話對白，「我係拍港產片出身，感覺好似回家。」發哥自言拍戲好開心，他跟出動古董相機為古天樂、郭富城影靚相：「古天樂是殿堂級有錢佬，好有型；郭富城似𡃁仔，好靚仔！」他指拍《寒戰1994》時大家混在一起，就似一家人，沒有甚麼秘密，很珍惜相處的每一秒，更不知10年後會否能見面，「 可能20年後再合作拍戲，我到時已經90歲。」然後出左擁右抱梁家輝和郭富城，兩人齊齊向發哥獻吻。

觀眾看見演員付出 發哥被問到對後輩演員有何勉勵時，聽到不少參演的後輩，苦練幾個月只有幾個鏡頭，他不禁有感而發，「做演員一命二運三風水，其實佢哋就似揸住塊滑板，見到啲浪冚埋你就衝出去，有人被大浪浪冚死，有人會乘風破浪。(望向後輩演員)有人練槍練打3個月，一出嚟就打死咗，好慘架，大家只見演員風光，佢哋後面嘅付出，你睇唔到。」接著，他把話頭扯到當年有「鄭九組」美譽的鄭裕玲(Do姐)，「好辛苦，冇啖好食，一條人命，而家瘦到咁。」Do姐坦言，「辛苦嘅，搏殺期，好多戲等住要做，值得嘅。」席間

Do姐：我已轉型 梁家輝自言當年亦有「梁十三」之稱，他語重心長表示，「做戲係好辛勞，但我唔會用個『苦』字來形容，因為當中有滿足、快樂，當然都要電影賣座幫老闆賺錢，仲有得撈。」最後郭富城總結道，「無論香港或全世界電影，台前幕後都要團結，先能夠令新演員有機會演出，觀眾可睇到佢哋演出，同埋觀眾多啲入場睇電影。」最後發哥問Do姐有甚麼意見，Do反問，「我點俾意見，我已轉型做主持。」發哥趁機邀請Do姐回歸影壇，加入寒戰宇宙，Do姐笑言：「多謝，我都希望。」