黃淑蔓重返文化中心獻唱憶參加金像獎 曾傲棐自彈自唱容祖兒歌曲

第四屆香港流行文化節一連兩天的「跨越界限音樂會」經已在尖沙咀文化中心露天廣場圓滿完成，前日（26日）尾場的表演名單包括本地歌手黃淑蔓 Feanna、曾傲棐 Arvin、范卓賢 Jacky 、Gordon Flanders 和來自國內的說唱歌手PO8，一班樂壇生力軍為維港海旁帶來音樂新力量，再加上天公造美，吸引了大批樂迷來到現場欣賞他們的精彩表演。

音樂會由剛於《第44屆香港電影金像獎》，憑藉《華富一號》勇奪《最佳原創電影歌曲獎》的黃淑蔓 Feanna打頭陣，她一口氣為大家帶來8 首歌曲，包括《華富一號》、《那一年零一個月》、《喵！》、《猜猜我是誰》，也翻唱了彭羚的《完全因你》，更為大家帶來了由《心急人上》、《隆重登場》和《花花宇宙》組成的廣東快歌 Medley，最後她以出道歌《差一點我們會飛》結束了她表演的部份。