阿Sa嫁孝順仔Elvis 貴為星級健身教練每小時收費2千港元

去年《am730》獨家報道蔡卓妍（阿Sa）秘戀健身教練Elvis（林俊賢），發展相差10年的姐弟戀，兩人發展順利，今日更宣布結婚喜訊，阿Sa出po寫：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教 @elvischunyinlam ，多謝大家嘅祝福 ！」並分享婚照及大曬結婚戒指。

現年43歲的阿Sa去年「七夕」偕Elvis現身紅館欣賞林家謙演唱會，拍拖後更靠養貓來進一步鞏固雙方感情，阿Sa與Elvis各自上載愛貓阿Boo照片，令戀情正浮面。