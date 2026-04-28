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娛樂
出版：2026-Apr-28 12:56
更新：2026-Apr-28 12:56

阿Sa嫁孝順仔Elvis 貴為星級健身教練每小時收費2千港元

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阿Sa嫁星級健身教練Elvis。

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去年《am730》獨家報道蔡卓妍（阿Sa）秘戀健身教練Elvis（林俊賢），發展相差10年的姐弟戀，兩人發展順利，今日更宣布結婚喜訊，阿Sapo寫：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教 @elvischunyinlam ，多謝大家嘅祝福 ！」並分享婚照及大曬結婚戒指。

現年43歲的阿Sa去年「七夕」偕Elvis現身紅館欣賞林家謙演唱會，拍拖後更靠養貓來進一步鞏固雙方感情，阿SaElvis各自上載愛貓阿Boo照片，令戀情正浮面。

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Sa感情生活一直受到關注，與富三代石恆聰分手後，阿Sa如今出嫁獲圈中人及網民送上祝福，而阿Sa的老公女不僅早獲Sa媽認證，上月她直認已見家長，並分享媽媽對男友的印象：「阿媽出奇地覺得OK，我媽比較奄尖，阿媽啲喜樂哀樂擺哂上面，唔需要講出口。」阿Sa同門好友容祖兒、張敬軒等亦先後公開大讚Elvis好仔。其實，身為星級健身教練的Elvis亦出名上進兼孝順，見他不時在社交平台分享跟家人合照，他與母親感情亦相當深厚，去年更帶媽咪欣賞張學友演唱會。事實方面，Elvis一向是阿Sa和關智斌的私人教練，身為中環一家頂級健身中心的王牌教練，據指Elvis每小時收費至少2,000港元，如今成為「阿Sa老公」，估計收費或會再度調整。

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