舞台劇獎頒獎禮｜謝君豪入行37年首封劇帝：破繭而出 頒獎搞喊卓韻芝

「第34屆香港舞台劇獎頒獎禮」昨晚(27日)於灣仔碼頭的一餐廳自資舉行，合共頒發26個常設獎項。金馬影帝謝君豪憑《天下第一樓》首度獲得最佳男主角(悲劇／正劇)，由環遊世界後重返「香港劇場」的蘇玉華頒獎，豪哥領獎時笑言：「上年我頒獎畀蘇小姐，估唔到今日佢將個獎頒返畀我，世事真係好奇妙。」他亦提到劇協一路走來已歷34屆，由最初聚餐形式發展至今實屬不易，苦笑指：「而呢個魔咒一直綑綁咗我34年，今日終於解除喇！」豪哥坦言整晚心情緊張，「舊年我仲係揸住個獎，今年終於攞到喇，多謝！」語氣搞笑又帶點釋懷，全場報以熱烈掌聲。

頒獎禮甫開始，劇協會長馮祿德（祿叔）引用《周易·乾卦·象傳》「天行健，君子以自強不息」，感謝一直支持香港舞台劇及舞台劇獎的各界人士。他表示，過去十年間，每一屆均以主題承載業界的期盼，成為持續前進的動力；今年大會以「Lights Up」為題， 它既是戲劇人最熟悉、亦最期待的一刻，象徵演出正式展開，同時亦如戲劇藝術的「開關掣」，連結虛構與現場，帶領觀眾走進戲劇世界；對演員而言，更代表全然投入角色、展開真實而即時的表演創作。祿叔續指，「Lights Up」今日更蘊含溫暖而正面的意義，就是象徵香港劇人持續努力，並致力推動本地文化創意產業發展，為本屆頒獎禮正式揭開序幕。

謝君豪驚到震 謝君豪興奮表示，「我困咗34年，終於可破繭而出，好開心！其實宣布時都驚驚地，對手都好勁。」他笑言雖未致於感動落淚，但頒獎時整個人震震地，「有少少淆底，有練定攞唔到獎嘅表情，要保持笑容，都要恭喜對手。」他出席《寒戰1994》記者會及首映禮完畢後，從西九戲曲中心趕往灣仔出席頒獎禮，他坦言有想過缺席，「但都要支持，我始終係舞台劇界出身。」他笑言《天下第一樓》腳頭好，憑此劇在內地和香港已合共獲4個獎，這套戲經過重演打磨漸見成果，尤其開心和值得，「重演係舞台劇特色，電影拍完上映，紀錄你當時的狀態，但舞台劇可貴是可以根據不同時段，對人生、劇本和世界的睇法，可以成長。」問到如何慶祝，豪哥半說笑指不醉無歸，接著認真表示，今日仍要為舞台劇《The Magic Hours魔幻時刻》排練。

阿婆，我真係攞到喇 去年謝君豪頒獎予蘇玉華，今年從對方手中領獎後，再接力頒發最佳女主角(喜劇／鬧劇)，卓韻芝憑獨腳戲《我無醉》首封劇后，她領獎時表現激動仍保持幽默本色：「我希望多啲人做獨腳戲，因為任何時候休息接嗰個都唔係你，不過你可以賺晒所有錢！」又不忘感謝劇協這個「好有雷氣嘅協會」，以及一路給予她機會的合作夥伴，特別點名感謝風車草劇團，「佢哋一次又一次搵我做戲，又搵我寫舞台劇劇本，而我又寫得非常之好！」語畢更高舉獎座向婆婆致謝，大喊「多謝阿婆！阿婆早晨呀！」談到從謝君豪手上領獎時，一度落淚，她直言，「真係無諗過，我自己化妝，著平底布鞋。點知攞到獎，仲喺謝君豪手上拎獎，意義重大，蘇玉華同台，佢上年都係憑獨腳戲獲獎。」她笑言當時心情混亂，腦海一片空白，竟自讚寫劇本出色。她表示除了多謝風車草和林奕華，更想多謝小六的班主任Mrs. Tang，「佢教英文，突然叫我做戲劇，我拍住全班最靚吧同學，佢做天使，我扮樹，有對白，嗰時發現演戲咁好玩。」她指外婆有來看《我無醉》，回家會認真解釋得獎的意義，「佢唔明白點解演劇有獎，以為我嚟攞禮物，我真係攞到喇！」