黃曉明成立愛心基金傳遞溫暖 獲陳曉東現身力撐

亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金成立儀式在香港隆重舉行。吉祥大健康集團履行公益使命向亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金捐贈100 萬元，董事長李鈞而女士出席儀式並完成捐贈。本次活動現場星光熠熠、大咖雲集，藝人陳曉東、琦琦，著名女高音歌唱家周旋等演藝界明星也蒞臨並傾情助力本次活動。

堅守公益之路 基金發起人黃曉明先生在現場分享了公益初心與基金發展願景。他談到，多年來始終堅守公益之路，致力於用自身力量傳遞溫暖、履行社會責任，此次成立祥藝愛心基金，是希望依託香港國際化平臺優勢，聯合亞洲文化藝術基金會、吉祥大健康集團等多方力量，聚焦文化藝術傳承、青年藝術人才扶持、公益助學等核心領域，以藝術滋養心靈，以愛心傳遞溫暖，讓公益精神與文化力量雙向奔赴，惠及更多青年群體與社會大眾。 未來，該基金將持續深耕文化公益領域，攜手各方合作夥伴，履行公益使命，傳承文化精神，為培育亞洲青年藝術人才、推動文化交流互鑒、助力公益事業發展注入源源不斷的動力。

吳良好先生、林建岳先生先後致辭，對黃曉明祥藝愛心基金的成立表示高度認可與美好祝願。他們表示，基金的成立是文化與公益深度融合的有益實踐，為青年成長、文化傳承搭建了優質橋樑，期待未來基金發揮積極作用，凝聚更多社會力量，助力公益事業與文化產業協同發展。