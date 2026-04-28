朴寶英偕MIRROR成員現身尖沙咀 打扮成熟變身「國民姐姐」 (有片)

朴寶英在韓國一向有「國民妹妹」之稱號，不過今日見她一身成熟高貴打扮，有別平時在螢幕前的妹妹形象，頓時變身「國民姐姐」。朴寶英今次來港吸引不少粉絲到場一睹其風采，活動上還有香港藝人呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、王丹妮、盧慧敏（Amy Lo）、吳家忻（Kayan9896），身為焦點的朴寶英不停擺出心心手勢，朴寶英更嘗試用廣東話打招呼：「大家好…我係朴寶英。」雖然發音不太純正，但粉絲依然收貨，她表示每之來香港，都會食雞蛋仔、飲奶茶。

相隔5個月再度訪港

朴寶英上次來港是在去年11月，當時她是為宣傳Disney+的劇集到香港迪士尼樂園出席大型發布會；今次活動，她能見到更多fans感到很開心。談到新劇《賭金》於明日正式上線。出道20年來首次演黑化角色「金熙珠」，她表示之前多演開朗戲路，但也想作不同嘗試，好期待播出後的反應。今次與多年好友李光洙合作，但在劇中卻成為彼此試探、各懷心思的對立角色。反差頗大，她表示，「由於大家好friend，所以拍攝期間都好舒服，希望大家睇嘅時候會覺得好有趣。」