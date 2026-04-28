謝寧自研凍齡心法優雅反擊年齡焦慮 靠做運動放鬆心情

昔日港姐冠軍謝寧現被譽為「曲奇皇后」，她昨日（27日）出席銀行活動展現充滿活力的最佳狀態，她在活動中分享，現代人的生活質素追求應隨年歲增長而提升，以退優取代傳統退休觀念，活出更有質素的第二人生。謝寧認為持續的人際社交與工作挑戰，才是最佳的「凍齡心法」。

謝寧自言40歲多歲才創業，其曲奇生意愈做愈大，霎眼已經營18年，謝寧在活動上坦言：「我宜家62歲，以前啲人話女人40歲一支花，花我覺得宜家 60歲先至係一支花。我個BB已經 18歲，宜家有17間舖，當然希望香港人方便買到產品，亦能夠衝出香港去到世界各地都有舖頭。」對於每年銷售額過億港元，有否上巿計劃，謝寧表示：「公司交畀一班後生仔管理，佢哋好多新主意，至於上唔上巿就由佢哋去決定，起碼大家都會有個目標，暫時透露唔到，不過我心願當然希望可以敲鐘啦。」