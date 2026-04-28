謝寧自研凍齡心法優雅反擊年齡焦慮 靠做運動放鬆心情

昔日港姐冠軍謝寧現被譽為「曲奇皇后」，她昨日（27日）出席銀行活動展現充滿活力的最佳狀態，她在活動中分享，現代人的生活質素追求應隨年歲增長而提升，以退優取代傳統退休觀念，活出更有質素的第二人生。謝寧認為持續的人際社交與工作挑戰，才是最佳的「凍齡心法」。
謝寧自言40歲多歲才創業，其曲奇生意愈做愈大，霎眼已經營18年，謝寧在活動上坦言：「我宜家62歲，以前啲人話女人40歲一支花，花我覺得宜家 60歲先至係一支花。我個BB已經 18歲，宜家有17間舖，當然希望香港人方便買到產品，亦能夠衝出香港去到世界各地都有舖頭。」對於每年銷售額過億港元，有否上巿計劃，謝寧表示：「公司交畀一班後生仔管理，佢哋好多新主意，至於上唔上巿就由佢哋去決定，起碼大家都會有個目標，暫時透露唔到，不過我心願當然希望可以敲鐘啦。」
有好奇心追求新事物
在工作壓力巨大下，仍堅持平衡生活，謝寧說：「生活與工作唔平衡好難撐落去，我平時會插花、煲韓劇、食瓜子減壓，每星期有3日跑步，勤力敷 mask保養，少食碳水化合物。」謝寧指自己會退而不休，不會停止工作，最多只改變一種生活態度及方式。對於年齡及工作焦慮，她會用運動放鬆心情，以開朗的性格面對困難，減少埋怨，她說：「要睇得自己有嘅嘢，唔會睇得自己冇嘅嘢，我會成日提醒自己。」母親節將至，謝寧說：「我有媽媽，又係婆婆，基本上屋企四代同堂，每逢過節都好熱鬧，大棚人一齊食飯最開心，我會下廚，小朋友宜家都好珍惜阿媽煮嘅嘢。」
謝寧笑言保持年輕的秘訣在於對世界擁有追求新事物的好奇心。她認為60 歲不應是「休止符」，而是解鎖新夢想的開場。這種不斷探索的動力，配合早年奠定的財富基石，令她能以最從容的姿態擁抱每一項新嘗試。「對我來說，六十歲不是句號，而是人生另一個精彩劇本的開場。」