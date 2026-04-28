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娛樂
出版：2026-Apr-28 19:00
更新：2026-Apr-28 19:00

Edan回應非木村角色首選傳言 自問難超越「7界之王」柳應廷(有片)

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MIRROR成員呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)今日現身尖沙咀出席品牌活動，「Jerdan」合體，必有金句，MM7的阿Jer就獲Edan封為「7界之王」！

嫌網民改圖核突

近日ViuTV宣佈拍港版《悠長假期》，由Edan擔任男主角，引來很大迴響，網上更有大量改圖。Edan昨日笑言是意料之內，沒有因此而壓力大增，「可能大家想feel下件事係點，都預咗。」始終是陪伴成長的經典，換作他是也會有類似反應，如果因為熱話令大家翻看劇集，也不失為好事。不過他笑言有些改圖幾核突，他大方share搞笑留言，「都係唔放假（Long Vacation) ，返工啦！」他指長髮是木村拓哉的標誌，難以效法，暫時髮型未有定案，但不會倒模翻版。Jer就建議Edan可突破做光頭鋼琴家。有傳Edan不是演木村角色的首選，Edan指：「呢個唔係好清楚，如果我係高層都要考慮好耐，但同導演講時，佢心目中想搵我做，因為我識彈琴，呢啲都唔理，最緊要做好件事。」對於有網民建議他與妹妹小如豬拍真人版《亂馬1/2》，他就表示太認識此漫畫。

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Jer獲封Popping界天才

Jer早前快閃busking反應理想，他坦言想巡迴18區busking，但暫時未有進一步的宣傳計劃，「幾好嘅機會俾我哋接觸街客，除咗我之外，大家都可以試下。」他透露準備閉關準備演唱會，修改rundown，在開show前再推出新歌，將會錄音和拍MV。問到昨晚踢波扭傷腳，他大派定心丸，「諗住今日出活動，尋晚踢波出身汗，點知拗一拗，無大礙。」問到可有因此腳腫，Edan爆笑道：「佢本身都腫！」

MIRROR近日推出新團歌《ATTENTION》，兩人表示很喜歡新作的舞步，相信大家會喜歡Live的演出，並相信CHILL CLUB頒獎禮會首唱。Jer續說，「我哋覺得係出道以來Top 3有型嘅一首歌。」Lokman昨日受訪表示，今次大家都特別落力排練，Edan笑言，「特別係阿Jer發現自己係Popping界嘅天才！」隨即示範Jer的兩種叫聲，笑指他今次的叫聲充滿力量，Jer親自示範，笑指嗌住跳會特別大力。不過，請他示範邊叫邊跳時，他就笑指已忘記了舞步，「唔好咁急，下次舞台就睇到。」

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胸肌有300幾mm

談到Edan日前在澳門表演時爆衫鈕，他自言當時未有留意，「可能大隻咗。」Jer好奇問：「入面冇著衫？」Edan笑指無嘢睇，問到胸肌尺吋，他笑言：「300幾mm……講胸肌點夠阿Jer勁，係厚實派No.1！」Jer自言穩重低調派，沒試過爆衫鈕。除了爆鈕，Edan演唱期間甩耳機，問到是否很多蝦碌事，問Edan可有信心超越Jer的「7事榜」，他笑言，「好難超越佢嘅7事，MM7嘛，7界之王。」自封「柳式7事」的Jer登時笑到彎腰。

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