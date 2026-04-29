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娛樂
出版：2026-Apr-29 13:00
更新：2026-Apr-29 13:00

粿粿與王子出軌被判賠百萬　范姜：家庭破碎絕非金錢所能彌補

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范姜彥豐指控王子介入他和老婆粿粿的婚姻。（圖／翻攝自Meigo粿粿Facebook）

范姜彥豐指控王子介入他和老婆粿粿的婚姻。（圖／翻攝自Meigo粿粿Facebook）

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藝人粿粿與王子爆發婚外情，范姜彥豐提告求償100萬元新台幣（約24.8萬港元），二人表示願意賠償但請求不公開判決，士林地院28日判決出爐，並將公開判決書但隱匿當事人個資，對此范姜晚間透過律師發布聲明。

范姜彥豐去年10月底指控，妻子粿粿與王子二人赴美甜蜜旅遊，拋下孩子讓他獨自照料，粿粿事後在IG影片中坦承婚內與王子發生踰矩行為，二人因此演藝工作全部停擺，王子又接着因涉嫌逃避兵役，遭檢警拘提送辦形象跌到谷底。

希望加害者能深刻反省

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范姜彥豐對二人提告侵害配偶權附帶求償，律師在庭上指出粿粿私下竟稱王子為「殿下」且握有「擁吻親密照」證據，證明二人關係嚴重破壞家庭關係，粿粿與王子表示願意全額賠償，但提出請求希望不公開判決書內容。范姜對此堅持不同意，士林地院28日下午4時判決出爐，粿粿與王子應須賠償100萬元，判決書將公開但會遮隱當事人個資。

對於判決勝訴，范姜晚間透過律師事務所發布聲明，表示案件全面勝訴對整起事件意義重大，判決公開認證責任歸屬，希望加害者能深刻反省，並強調「家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補」，最後感謝各界的支持，留下一句「我會繼續加油的」。

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王子（右）去年10月底遭范姜彥豐毀滅性爆料出軌人妻粿粿 （左），事業重挫。（圖／翻攝王子 IG ） 婚內出軌3主角將在法院內相見？范姜告王子、粿粿今開庭 王子近來風波不斷，因介入粿粿與范姜彥豐婚姻，遭提告侵害配偶權。（圖／翻攝IG prince_pstar） 男星范姜彥豐在2025年10月底公開指控前妻粿粿與王子婚內出軌。（圖／翻攝IG zack_fanchiang） 范姜彥豐晚間針對判決發布聲明。（圖／資料畫面）

後續還有其他訴訟

范姜彥豐聲明如下：

配偶權一案法院的全面勝訴認證，對整起（宗）事件意義重大。藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省：家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。

由衷感謝司法的明察與判決，感謝各位媒體朋友及社會大眾的關心與聲援，後續雖然還有其他的訴訟，但我會繼續加油的。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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