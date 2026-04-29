Alina李炘頤曬纖腰否認有孕 肉赤回應巴黎行錯訂19人晚餐

MIRROR成員邱士縉（Stanley）跟拍拖九年的李炘頤（Alina）早前宣布訂婚，將成為人妻的Alina，獲邀出席《穿PRADA的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）在金鐘太古廣場舉行之香港首映禮，Alina上身穿著一件黑色西裝褸，內裏襯以黑bra登場，性感之餘順勢曬纖腰以行動否認有喜揣測。
日前，Alina在社交網出po紀念與未婚夫Stanley拍拖九周年，並分享二人相處日常，她在當中一張甜蜜自拍照上寫下「1+1唔係2，係3」，繼而被解讀為暗示大肚，Alina受訪時立即掀起外套，展露fit爆狀態，並解釋：「1+1等於3，指佢有佢生活，我有我生活，然後我哋又有一齊生活嘅時間。」Alina直認也有生小孩的想法，不過二人暫時尚未有plan。
自爆未揀婚戒
Stanley近期忙於拍戲，Alina透露正全力籌備婚禮，並自爆：「噚晚啱啱發現一樣好重要嘅嘢係唔記得咗，就係結婚戒指，唔記得咗要去揀，我諗住如果佢呢幾日有少少空檔，就捉佢去試。」至於Alina與友人到歐洲旅行時大擺烏龍，在巴黎訂枱食飯卻錯手將「19日」的晚餐錯訂「19位」，結果一行三人的晚餐，埋單盛惠大約2萬元港幣，令她十分肉赤。Alina當時入到餐廳仍未知道自己失魂「包場」，只發現沒有其他食客：「去到一個人都冇，跟住職員叫我哋free flow坐，當時都未察覺問題，到我哋坐咗成個鐘之後，發現點解仲未有嘢食，嗰時先知原來book咗成間餐廳。」Alina事發時立即傳短訊向Stanley告知事件，她表示：「咁佢就話，咁都冇計啦，咁俾囉。」指未婚夫已見慣她的大頭蝦一面，Alina續說：「但係好彩上面仲有幾枱客，咁餐廳就叫咗上面嗰幾枱客人落嚟一齊食，即有返啲人氣。」雖然美食當前，Alina憶起當晚：「望住啲嘢我直頭食唔落，但我同自己講俾咗兩萬蚊一定要食晒佢。」