Alina李炘頤曬纖腰否認有孕 肉赤回應巴黎行錯訂19人晚餐

MIRROR成員邱士縉（Stanley）跟拍拖九年的李炘頤（Alina）早前宣布訂婚，將成為人妻的Alina，獲邀出席《穿PRADA的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）在金鐘太古廣場舉行之香港首映禮，Alina上身穿著一件黑色西裝褸，內裏襯以黑bra登場，性感之餘順勢曬纖腰以行動否認有喜揣測。

日前，Alina在社交網出po紀念與未婚夫Stanley拍拖九周年，並分享二人相處日常，她在當中一張甜蜜自拍照上寫下「1+1唔係2，係3」，繼而被解讀為暗示大肚，Alina受訪時立即掀起外套，展露fit爆狀態，並解釋：「1+1等於3，指佢有佢生活，我有我生活，然後我哋又有一齊生活嘅時間。」Alina直認也有生小孩的想法，不過二人暫時尚未有plan。