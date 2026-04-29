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娛樂
出版：2026-Apr-29 10:00
更新：2026-Apr-29 10:00

Anson Lo親解手臂瘀痕之謎 將公開舞台緊身造型機關(有片)

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MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)近日頻頻現身澳門，繼周日(26日)與姜濤、呂爵安(Edan)和陳卓賢(Ian)在內地娛樂平台的活動演出後，昨日(28日)出席Vivenne Westwood《她和她的珠寶展》澳門站開幕典禮，首次與韓國女團i-dle 成員曹薇娟(MIYEON)同場，雖然Anson Lo未有機會與對方傾談，僅僅點頭打招呼，不過能率先參觀展覽，仍感榮幸，從中得到不少靈感，啟發舞台服飾可作更大膽的嘗試，亦勾起讀書年代與教母和教姐逛商店的記憶。他自言喜歡戴首飾，談到被Jer和Edan指他是「包包之王」，他直言擁有包包數目較兩人多，「但多都唔代表係好事，最近比近年前買少咗。」

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難忘勒住下身

Anson Lo日前在IG限時動態分享手臂瘀痕相，他受訪時指跳舞多年，已慣性撞瘀碰傷，絕非要賣慘，展示舞台造型瑕疵背後的限制，「出道近8年，想分享多啲跳唱舞台嘅準備過程，嚟緊呢幾日會出自拍片，解構舞台服裝的機關，點樣可以令服裝緊身啲，唔好郁嚟郁去。」問到下半身太緊可會「勒住」時，Anson Lo作投訴狀：「大家成日開黃腔？唔可以咁樣，其實跳唱舞台好descent(端莊)嘅話題，講真一定會勒到或唔適服，但做呢行，點都要捱過去。」談到他的IG小號經常po他幕後的日常生活照，包括爆汗、吃喝或挈大口瞓覺的黑圖，Anson Lo強調小編出po前毋須經他過目，「呢個小號係我嘅idea，常俾神徒或觀眾，睇到另一面向的Anson Lo。」不過他強調有底線，例如換衫或裸照等，「試過換衫都照影，我就話一定唔出得，要適可而止，(試過踩底線？)上半身唔著衫，唔單止露膊喎！」

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回應阿Mo喪父：俾番啲空間佢哋

談到蔡卓妍(阿Sa)宣布婚訊，Anson Lo自言全日忙於工作，未有時間恭喜對方，未見過但會私下祝福對方。另外，李啟言(阿Mo)的父親李盛林牧師離世，Anson Lo坦言有留意阿Mo喪父的消息，「公司一直有follow Up佢哋嘅情況，但呢個時候唔係好適合去討論，俾番啲空間佢哋，尊重佢哋屋企人。」

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