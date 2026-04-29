舞台劇獎頒獎禮｜首現雙劇后彭秀慧自言險過剃頭 楊樂文失落獎項未感失望(附得獎名單)

「第34屆香港舞台劇獎頒獎禮」昨晚(27日)於灣仔碼頭的一餐廳自資舉行，合共頒發26個常設獎項。今屆歷史性誕生雙劇后，分別由李妮珊憑《Ellie, My Love》及彭秀慧憑《亞娜 2.0》雙雙奪得最佳女主角（悲劇／正劇）。彭秀慧領獎時感慨表示，繼2008年憑《再見不再見》獲最佳女主角(喜/鬧劇)，相隔18年再封劇后，她形容上一次奪得此獎已是「咸豐年前」，坦言重返劇場讓她重新找到歸屬感：「我覺得劇場係有個Sense of belonging！」她又感謝角色ANA帶來的挑戰，「呢個角色好難演，但當我迷失嘅時候我唔驚，因為我有同伴、有領隊、有導演。」並表示希望未來能繼續與喜歡的人創作，一同尋找屬於劇場的Sense of belonging。李妮珊則感性表示，能夠與一眾演員一起排練與創作，已是她人生中最快樂的時光。

盼《我們不是什麼》票房破《雛妓》 彭秀慧受訪時坦言沒想到宣讀第一個名後，仍會有第二位得獎者，她形容是「險過剃頭」，只要差一票就失獎，她自言很喜歡《亞娜 2.0》角色ANA，「呢套戲人物喺阿祖真實生命一個好重要嘅朋友，當時佢話我係不二人選，唔想辜負佢嘅委託，做到已心滿意足，攞獎係錦上添花。」她笑言無得加片酬，希望能吸引更多入看劇場。她有份參演《我們不是什麼》，「如果因為我攞獎留意我，不妨入戲院睇呢套電影，暫時票800萬，我哋目標係想打破邱禮濤導演上套三級片《雛妓》，係一千七百幾萬。」

獲提名已驚喜：有時咁快攞到未必係好事 首次獲舞台劇獎提名的楊樂文(Lokman)，出席《寒戰1994》記者會及首映禮完畢後，從西九戲曲中心趕往灣仔出席頒獎禮，雖不敵資深舞台劇演員盧智燊失落獎項，但未感失望，「其實有得提名已好驚喜開心，攞唔到都好，有時咁快攞到未必係好事，一朝得志，個人飄就唔得。」對於梁仲恆憑《大狀王》奪最佳男主角(音樂劇)，他表示稍後會恭喜對方，順便宣傳兩人合作的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》和電視劇《IT狗2.0》，呼籲大家購票和追劇。談到MIRROR推出團歌《ATTENTION》，他形容是新嘗試，「今次首歌以rap為主，大家都玩得好開心，大家都俾以前投入，咁講好似好衰，但因為係唔熟悉嘅範疇，想用最大力量做好它，(幾時公開演唱？)就快，嚟緊咩日子？」相信MIRROR會在CHILL CLUB頒獎禮首唱。

《大狀王》奪音樂劇帝劇后 香港演藝學院的40周年六學院聯合製作音樂劇《我佛無著經》奪得七項大獎成為本屆大贏家，包括：年度優秀製作、最佳音樂劇女配角、最佳服裝設計、最佳音響設計、最佳填詞、最佳原創音樂（音樂劇）及最佳化妝造型。 梁仲恆及陳書昕憑《大狀王》(重演)分別首度奪得最佳音樂劇男、女主角殊榮。梁仲恆領獎時率先感謝劇協，坦言：「其實每年舉辦呢個頒獎禮都好困難，多謝劇協一直堅持。」他其後特別點名感謝袁浩楊（魚旦），更直言：「呢個獎有一半係屬於佢。如果唔係有魚旦，我都唔知點樣去演、點樣完成呢段旅程，多謝佢一直喺我身邊陪我行呢個tour。」語畢更與對方激動相擁，場面感人。

隨後梁仲恆即場頒獎予同劇拍檔陳書昕（Sheena）。Sheena上台領獎時一度哽咽，感謝家人一直默默支持：「多謝爸爸媽媽，雖然有時我會發你哋脾氣，對唔住⋯⋯有時真係壓力好大（哽咽），但我真係好愛你哋！」她又不忘展現幽默一面，笑言希望有機會與在場各位合作：「有咩工作隨時搵我，我電話係⋯⋯」引來全場大笑。 《濁水漂流》李駿碩奪最佳劇本 曾執導電影《濁水漂流》及《眾生相》的李駿碩，憑《完美的世界》奪得最佳劇本。他於台上坦言排練期間狀態欠佳，並感謝一眾演員包容他「飛紙仔」，順利完成創作。而司徒慧焯則憑《天下第一樓》奪得最佳導演（悲劇／正劇）。

最佳男女配角獎競爭激烈，最終由許晉邦憑《天堂隔壁是瘋人院》奪得最佳男配角（喜劇／鬧劇）。他領獎時感性表示，十分感恩能夠遇上這個劇本：「基本上我已經冇乜機會演戲，轉咗去做編劇，冇人知我係演員⋯⋯」他更半開玩笑地向業界喊話：「如果之後有人搵我寫劇本，不如考慮畀返個角色我自己演啦，假假地我都係最佳男配角呀！」全場報以笑聲與掌聲。 至於最佳女配角（悲劇／正劇）則由胡麗英憑《偷偷記得》奪得。她上台時激動落淚，感謝風車草劇團及編劇梁祖堯創作出動人劇本，並表示這個角色是她最喜愛的角色之一，並感嘆指：「好多謝『生命』，好多謝我哋仲有生命可以企喺舞台上演出。」

壓軸大獎最佳製作由前進進戲劇工作坊憑《完美的世界》奪得，監製代表上台致謝時表示：「希望喺劇場前進嘅路上，我哋一齊慢慢行。」

「第34屆香港舞台劇獎頒獎禮」得獎名單 最佳劇本：李駿碩《完美的世界》 前進進戲劇工作坊 最佳男主角（悲劇／正劇）：謝君豪《天下第一樓》 香港話劇團 最佳女主角（悲劇／正劇）：彭秀慧《亞娜2.0》 風車草劇團；李妮珊《Ellie, My Love》 劇場空間 最佳男主角（喜劇／鬧劇）：盧智燊《你個戲壞咗呀！》 中英劇團 最佳女主角（喜劇／鬧劇）：卓韻芝《我無醉》 La Strada 最佳男配角（悲劇／正劇）：巢嘉倫《完美的世界》 前進進戲劇工作坊 最佳女配角（悲劇／正劇）：胡麗英《偷偷記得》 風車草劇團

最佳男配角（喜劇／鬧劇）：許晉邦《天堂隔壁是瘋人院》 中英劇團 最佳女配角（喜劇／鬧劇）：張嘉瑩《荷里活有單大生意》 劇毒 最佳男主角（音樂劇）：梁仲恆《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團 最佳女主角（音樂劇）：陳書昕《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團 最佳男配角（音樂劇）：馮志佑《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團 最佳女配角（音樂劇）：李美蒑《我佛無著經》 香港演藝學院 最佳原創音樂（戲劇）：陳偉發《塘西馴悍記》 香港話劇團

最佳原創音樂（音樂劇）：何俊傑《我佛無著經》 香港演藝學院 最佳填詞：鍾志榮《我佛無著經》 香港演藝學院 最佳舞台設計：孫詠君《請勿打擾》 恐怖在線、HYREX ASIA 最佳燈光設計：葉俊霖《兒子》 香港話劇團 最佳音響設計：梁寶榮《我佛無著經》 香港演藝學院 最佳服裝設計：李峯、郭海欣《我佛無著經》 香港演藝學院 最佳化妝造型：李峯、郭海欣《我佛無著經》 香港演藝學院 最佳音樂劇編舞：林俊浩、林薇薇《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

年度優秀製作： 《你個戲壞咗呀！》 中英劇團 《我佛無著經》 香港演藝學院 《月明星稀2.0》 前進進戲劇工作坊 《天下第一樓》 香港話劇團 《完美的世界》 前進進戲劇工作坊 《荷里活有單大生意》 劇毒