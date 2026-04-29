嵐下月正式解散 隊長大野智疑翻撻息影舊愛驚揭禁忌之戀

日本國民組合「嵐」（ARASHI）的45歲隊長大野智，被今期《週刊文春》公開禁忌之戀，拍下他多次密會10年前分手的舊愛，女方疑是曾拍2007年日劇《Life》的息影女星夏目鈴。 由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤組成的嵐，2020年宣布暫停活動，五子經各自發展後，今年春天展開組合的最後巡迴演唱會，將會在5月正式解散。

大野智決定離巢 大野智曾跟前女星舊愛交往，兩人戀情於2015年曝光，但當時遭事務所阻止，並要求女方簽下分手協議，大野智為緋聞向粉絲公開道歉，隨後女方引退嫁人產子，不過卻於去年離婚成為單親媽媽。已移居沖繩宮古島的大野智，今月2月為嵐的演唱會重返東京，與舊愛重逢，女方現任職日式料理店店長。 上月16日深夜，大野智被拍得晚上到訪日式料理店，出席女方的生日派對。之後，飲醉酒的大野智在店員攙扶下搭的士回家，女方之後亦上的士到訪大野智寓所，逗留了兩小時後才離開；本月2日，大野智完成東京巨蛋演唱會立刻前往女方工作食店，兩人再前後腳返回大野智的住處。

根據2015年的報道，當時34歲的大野智被拍到與24歲的夏目鈴一起去洗岩盤浴，接著還去食燒肉，女方後來退出演藝界，相隔10年才爆出雙方當年是被迫分手。大野智與前女星夏目鈴被指舊情復熾，但女方面對《週刊文春》追問下卻否認翻撻：「希望不要誤會，我們完全沒有男女關係，也不是戀愛關係。能再次相遇真的很開心。10年前也是像摯友一樣，現在也只是和朋友們一起飲酒，不是兩個人單獨相處。」現正舉行最後巡唱的嵐，完成5月31日東京巨蛋尾場後將會解散，五位成員將分道揚鑣。大野智已宣布在巡唱後退出事務所，專心經營宮古島的度假村生意。