草蜢送演唱會嘉賓陳慧琳人形攬枕陪瞓 蔡一傑感謝胡楓溫暖關懷如重拾父愛

蔡父前年離世

蔡一傑台上獨唱《失樂園》後，表示感謝自己患病期間，得到一位前輩溫暖的關懷，他說：「有一位朋友喺我患病期間，隔四、五天左右打電話嚟問我：『點樣呀？你情況如何？身體好嗎？有冇覺得咩唔舒服？』又隔四、五日短訊我，天氣轉變又會話：『傑仔，呢個時節乍暖還寒，你要多加注意，着多件衫呀！』我感覺到好溫暖。呢位好朋友長輩、前輩就係胡楓先生，修哥。」

傑仔向觀眾席上的修哥說：「前年我爸爸走咗（去世），我好多謝你，你當我仔咁看待、錫我、關心我，成日問候我。我真係唔好意思，我應該要成日打電話俾你，問候你先至啱。我好開心，感受到好似多咗個爸爸。thank you，多謝你，修哥，I love you！」全場掌聲。