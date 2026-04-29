蔡思貝穿旗袍出席《穿PRADA的惡魔2》香港首映 尼泊爾之行遇烏鴉飛想頭殼頂代表有運行？

蔡思貝昨晚（28日）出席電影《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）香港首映禮，她特別穿上旗袍登場，並表示：「呢套戲好有標誌性，亦係我細個最喜歡嘅電影之一，今日可以有份參加首映真係好開心！」蔡思貝早前到尼泊爾作慈善探訪一星期，她表示此行感受良多，使她感恩自己擁有幸福生活，開到她在當地有否遇到難忘經歷，蔡思貝說：「有一個幾有趣嘅現象發生，有一隻烏鴉喺我個頭上借力，即係佢雙爪，爪住我個頭頂再飛走咗，後來自己上網搵究竟係咩意思，原來話係隻烏鴉俾我好運，嗰一刻我有啲驚，然後再search係會帶來好運。」再問這幾天有甚麼好事來臨，她即賣口乖：「我可以著得咁靚出席《The Devil Wears Prada 2》首映仲唔夠夠幸運？」蔡思貝配合大會的紅色dress code，自己很想帶出中國風元素，所以特地揀穿旗袍，她直認去完尼泊爾更加消瘦，這次旅程流了很多汗，當地高溫逾40度以上，令她更窈窕來演繹這套修身旗袍。問到她未來的工作動向，已接下音樂舞台劇及電影，她自己也十分期待，自言暫不考慮簽公司，會以個人身份接job。