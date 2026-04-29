尹光回應粉紅色造型海報撞方力申羅志祥 下月開騷預告會跳舞

尹光今日（29日）出席《新城知訊台》 訪問宣傳新歌《你阿爸的無常宇宙》及個唱《尹光爆笑勁歌晒冷演唱會》。他接受訪問表示：「《你阿爸的無常宇宙》係我2026年嘅新歌，係黃偉文先生寫俾我嘅歌，我非常之開心，歌詞都寫得好！」談及與黃偉文合作，他興奮分享：「呢一首歌係我搵黃偉文嘅，係佢聽咗我2023年出嘅歌《Dear Myself》，話呢一首歌好Hit同埋好好聽，聯絡咗我哋公司話寫首歌俾我，我聽到梗係好開心啦！」他指新歌的歌詞非常完美，故此沒有給予任何意見作修改。講到新歌以生死為主題，他說：「呢首歌係講一個人到你出世，直到往生中間嘅經歷，勸人哋唔好咁緊張，一緊張就乜病都會有！」

邀請張家輝任個唱嘉賓？

被問到下月舉行的個唱籌備進度，尹光表示：「下個月5月19號我會有一個演唱會喺文化中心舉行，而家仲籌備緊，最緊要係背熟晒所有嘅歌詞。」他透露演唱會演繹30首歌曲獻給愛戴他的歌迷們。至於會否載歌載舞，他說：「有啊！公司已經安排好㗎啦！」講到會否考慮邀請張家輝擔任演唱會嘉賓，他則回答等待公司安排。

提到早年曾以粉紅西裝造型拍演唱會海報，網民指方力申和羅志祥抄襲尹光，他回應：「其實呢個海報好得意嘅，我喺2023年紅館着咗粉紅色衫，之後方力申下個月嘅演唱會亦都喺紅館，因為佢嘅服裝師係同我同一個，佢又借咗一件粉紅色，並非抄襲。咁羅志祥又有一件粉紅色衫，至於係咪抄襲就要問返羅志祥啦！」