黃玉郎罕談黎姿忘年戀 自揭因高人指點狠斷一年情

商台深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》，由陳志雲請來不同界別的嘉賓真誠對話，今晚（29日）起一連四集，陳志雲邀請到「香港漫畫教父」黃玉郎擔任嘉賓。 13歲輟學由低做起 黃玉郎在節目中坦誠分享其傳奇一生，從13歲輟學當學徒，到創立市值20億的漫畫王國，再因串謀詐騙入獄20個月，經歷人生高低起跌，並細訴幾段感情關係。 節目一開始，黃玉郎談及他自小熱愛漫畫，9歲開始自學畫畫投稿，由於不愛讀書，十三歲毅然輟學，投身《時漫漫畫日報》擔任學徒。他笑指當時經常清晨到唐樓收稿，有一次因樓梯光線昏暗，不小心踢翻夜香桶，「半隻腳都係屎！唯有嗱嗱聲走人，係唔知點算，咪睇吓街邊有無舊紙抹。」一年多後公司倒閉，黃玉郎與哥哥自資出版漫畫《笑話世界》，最終蝕本收場。直至15歲時，他看到報紙招聘漫畫人才，人生迎來轉捩點。面試時公司要求他根據劇本畫一本36頁、108格的漫畫，他坦言：「個劇本睇到搲晒頭，都唔知講乜。」於是大膽提出自己創作故事，最終成功獲聘，正式由四格幽默漫畫轉向長篇故事漫畫。

笑談與《龍虎豹》關係 黃玉郎在1969年創作了漫畫《小流氓》，當時功夫電影與武俠小說熱潮席捲全港，作品迅速走紅。直至1975年，社會大力打擊色情漫畫，他主動聯絡一眾行家並召開記者會，宣布以電視尺度為標準自我規管，成功化危機。同時，他認為《小流氓》名稱帶有負面意思，於是將漫畫中主角的武館「龍虎門」改為書名，從此《龍虎門》正式誕生。對於不少人經常把《龍虎門》與成人雜誌《龍虎豹》混淆，黃玉郎透露當年在一場飯局上認識商人林國光，對方表示是他的粉絲，正在為一本成人雜誌改名，直至看到黃玉郎的漫畫《龍虎門》三字，便決定將雜誌命名為《龍虎豹》。及後，《龍虎豹》推出後銷量驚人，成為當年香港的「鹹書之王」。被問到有否為此動怒，黃玉郎笑言：「老實講，形態完全唔同。一個係正氣嘅功夫漫畫，一個係成人雜誌。只係大家茶餘飯後拎出嚟講，笑吓就算。」

大膽決定創造暴利 進入70年代，黃玉郎作出大膽的商業決定，當時市面漫畫售價僅兩毫，他將自己發行的漫畫轉為六毫一本的大本漫畫，直言：「印刷費係Double，但售價係 Triple，盈利係好大，六毫子一本好暴利。」結果銷量不跌反升，從兩萬多本攀升至高峰期15萬本。直至80年代，他更將業務拓展至雜誌與報紙，壟斷本地近八成市場，並成功將公司上市，最高市值達20億港元，相當於現在約200億至300億，正式建立漫畫王國。

20 個月牢獄之災 對於如此成功的漫畫王國在90年代崩塌，黃玉郎承認問題源於公司過度擴張，自己也應驗了「少年得志大不幸」，加上他沉迷股票炒賣，在1987年全球股災中資金斷裂，周轉不靈。為了填補資金缺口，他誤信律師建議，以三名伙計名義向公司借貸1千萬，最終被判串謀詐騙罪，需入獄20個月。黃玉郎表示在獄中這段時間並未白費，閱讀《西遊記》、《封神榜》等著作參考，並用信紙逐頁畫新作草稿，為東山再起作準備。最令他感動的是，獲得昔日徒弟與朋友的支持：「7月（出獄後）正式搞咗個Launching Party，好多影視界各方面好友嚟賀我。真係好暖心，因為咁樣坐咗監，都算係一個人生污點。睇吓啲朋友，而且全部都係名氣甚大嘅朋友，係無離棄自己，支持自己，係好感動。」

70 歲再當父冇壓力 至於黃玉郎的感情經歷亦同樣精彩，與第一任太太馬夢妮離婚後，曾與年輕21歲的黎姿展開為期1年忘年戀。被問及分手原因，他透露當年股災後人生陷入混亂，加上有高人指點，認為這段感情屬於「唔應該做嘅嘢」，最終提出分手並安排黎姿出國讀書。其後，他與倪詩蓓交往兼育有一子（黃英樑），但二人並未結婚，亦因高人指對方不適合做「正印」。 2019年，年屆69歲的黃玉郎與現任太太Cass Fong結婚。他笑言這次沒有再請教高人，因為「高人退咗休」。他透露為了圓太太生兒育女的夢想，二人曾考慮人工受孕，沒想到一次旅行後自然懷孕，省下大筆費用。現年76歲的他，細仔剛滿6歲。對於會否擔心陪小兒子的時間不足，他樂觀表示：「而家呢個世代，無大病嘅話，10歲起碼！」他強調會好好保重身體，至少支撐到兒子大學畢業。