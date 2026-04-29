周吉佩廣州演唱會5.16開唱 快閃天河街頭大唱粵語歌

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音》首季冠軍周吉佩， 過去兩年分別在香港及澳門舉行了他的「第三人生」演唱會，獲得樂迷熱烈支持，門票均火速售罄。周吉佩《延續．第三人生》演唱會廣州站，將於今年5月16日，空降坐落在廣州正佳大劇院・尚梯館，與大灣區的樂迷們共赴一場跨越時光的音樂之約。

香港粉絲包車力撐

前日（27日），吉吉現身廣州出席演唱會發布會，不僅表示這裡是他的「半個家鄉」，還預告這次特意準備了全粵語歌單，期待到時與大家一起大合唱。數十位香港粉絲專程包車來到發布會現場支持吉吉，讓他非常感動，並與粉絲們互動玩遊戲。

對於這次可以來到廣州開唱，吉吉在發布會上表示很開心很興奮，因為他自己曾在廣州有過一段長時間的居住，所以這裡也被視作他的第二個家，他還透露到時會有很多親戚好友來現場支持。而廣州作為「第三人生」巡演的第三站，也是他在內地的首場演唱會，為了隆重其事，他這次特意調整了歌單，「知道廣州的朋友很喜歡聽廣東歌，以往我在演唱會上都會唱一些普通話歌，但這次我一整晚都會唱廣東歌。」